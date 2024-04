Innovazione ad Abu Dhabi: prende il via la rivoluzione della blockchain di Venom

10 Aprile 2024

– ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 9 aprile 2024 /PRNewswire/ — Segnando una pietra miliare nel settore tecnologico di Abu Dhabi, un team visionario ha lanciato la blockchain di Venom, un progetto d’eccellenza che ha rapidamente raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 5,2 miliardi di dollari USA, con volumi di scambio che superano i 200 milioni di dollari sulle principali piattaforme. Questa straordinaria impresa sottolinea il ruolo emergente di Abu Dhabi come crogiolo di innovazione e progresso tecnologico nel settore fintech globale.

Al centro del successo di Venom vi è la sua rivoluzionaria architettura in grado di gestire oltre 100.000 transazioni al secondo, stabilendo nuovi standard in termini di performance. L’avanzata rete mesh della piattaforma, in cui ogni wallet funge da contratto intelligente, è progettata per supportare e ottimizzare le infrastrutture economiche dei paesi di tutto il mondo. Gli oltre 20 progetti in coda per il lancio sulla blockchain di Venom e le molteplici iniziative in materia di stablecoin in corso a livello internazionale dimostrano in modo evidente la fiducia nella solida struttura di Venom.

Il lancio di Venom è stato a dir poco spettacolare e ha attirato più di un milione di utenti nelle prime 24 ore. Quest’adozione massiccia dimostra il fascino magnetico della piattaforma e il suo significativo potenziale per un uso diffuso.

I risultati di Venom rappresentano un cambiamento nel panorama tecnologico globale e sfidano la credenza diffusa che vede l’innovazione come un’esclusiva dei tradizionali hub tecnologici. Con il suo design scalabile e sicuro, la blockchain di Venom non si limita a competere sulla scena mondiale; sta stabilendo nuovi parametri di riferimento su come la tecnologia sia in grado di funzionare al servizio della governance e delle attività economiche.

Emessa da Abu Dhabi, la blockchain di Venom testimonia il fatto che le innovazioni rivoluzionarie possono provenire da qualsiasi angolo del mondo, riplasmando il concetto di epicentri tecnologici. La comunità tecnologica mondiale ora osserva con vivo interesse come Venom apre la strada a un futuro più diversificato e inclusivo nei progressi tecnologici, evidenziando il significativo impatto che i nuovi attori possono avere sul mercato globale.

Informazioni sulla blockchain di VenomLa blockchain di Venom rappresenta un cambio di paradigma nelle tecnologie dei registri decentralizzati, innovate da un team dedicato ad Abu Dhabi. Concepita con una particolare attenzione su scalabilità, sicurezza e interoperabilità, la sofisticata architettura di rete mesh di Venom è pronta a sostenere l’infrastruttura di intere nazioni. In qualità di amministratore della blockchain di Venom, la Venom Foundation punta a catalizzare l’adozione diffusa della tecnologia della blockchain, enfatizzando ricerca e sviluppo, partenariati, governance e trasparenza.Attraverso il suo innovativo Dynamic Sharding Protocol, la blockchain di Venom è in grado di adattarsi dinamicamente ai volumi delle transazioni, e vanta capacità di elaborazione pari a oltre 100.000 transazioni al secondo, con prospettive di un throughput ancora più elevato. L’ambizione è rendere la tecnologia blockchain una piattaforma pubblica decentralizzata accessibile e utile per tutti, dai singoli utenti alle istituzioni e agli stati sovrani.

Il token nativo della blockchain, VENOM, funge da token di utilità all’interno dell’ecosistema, fornendo un metodo di compensazione e premiando i validatori della rete. In linea con la capacità di ampia scalabilità della blockchain, la Venom Foundation opera con i più alti standard di governance e trasparenza, stabilendo politiche e procedure per la gestione dei fondi e la governance organizzativa.

Mentre continua ad evolversi, la blockchain di Venom mantiene la promessa di trasformare i settori offrendo una soluzione blockchain sicura, efficiente e scalabile che preannuncia un futuro inclusivo, in cui l’innovazione è democratizzata e gli epicentri tecnologici non sono più confinati geograficamente.

Per ulteriori informazioni visitare https://venom.foundation

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/innovazione-ad-abu-dhabi-prende-il-via-la-rivoluzione-della-blockchain-di-venom-302112149.html