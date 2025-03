Innovazione senza confini: Il segreto del successo di Progetto Design & BUILD

5 Marzo 2025

– Milano, 05/03/2025 – Alcune realtà, nel panorama imprenditoriale italiano, si distinguono per capacità di visione e crescita esponenziale. Progetto Design & Build è indubbiamente una di queste, avendo conquistato in pochi anni una posizione di assoluto rilievo nell’office interior, progettando e realizzando soluzioni originali e distintive. Abbiamo incontrato Massimiliano Notarbartolo, guida e mente creativa dell’azienda, per scoprire quale sia la formula di un successo che si consolida anno dopo anno.

In pochissimo tempo, Progetto Design & Build ha raggiunto traguardi che molte aziende inseguono per decenni. Qual è stato l’approccio che ha determinato questo successo che si ripete e si amplifica di anno in anno?

“Credo che il fattore determinante sia stato il nostro approccio alla ricerca e all’innovazione continua,” risponde Notarbartolo con la sicurezza di chi ha una visione chiara. “Probabilmente tra le pochissime aziende del settore che ha al suo interno un vero e proprio reparto di Ricerca e Sviluppo dedicato esclusivamente a pensare nuovi prodotti e servizi in modalità ‘open mind’, con la possibilità di spaziare a 360 gradi senza limitazioni concettuali o di mercato.”

Questo approccio non convenzionale ha già dato frutti concreti, come dimostra il progetto UP150, ormai prossimo al debutto sul mercato. “È proprio in quest’ottica di esplorazione continua che si può inquadrare anche il progetto Dedalo,” continua Notarbartolo, riferendosi a una delle iniziative più ambiziose dell’azienda.

Il progetto Dedalo rappresenta perfettamente la filosofia di Progetto Design & Build: un sistema innovativo che integra tecnologie all’avanguardia per rispondere alle sfide contemporanee del settore. “Con Dedalo stiamo ridefinendo gli standard del mercato,” spiega Notarbartolo con evidente entusiasmo. “È il risultato di due anni di ricerca intensiva, durante i quali abbiamo collaborato con alcuni studenti dell’università ETH di Zurigo e centri di ricerca internazionali per sviluppare soluzioni che guardano al Carbon Neutral.”

Ma l’innovazione in Progetto Design & Build non si ferma alle sole soluzioni a supporto di un nuovo modo di progettare. “Abbiamo rivoluzionato anche i nostri processi interni,” continua Notarbartolo. “La digitalizzazione completa della filiera produttiva ci ha permesso di ottimizzare tempi e risorse, garantendo al contempo una qualità superiore e una maggiore personalizzazione per i nostri clienti.”

Questa attenzione all’eccellenza ha fatto sì che Progetto Design & Build conquistasse rapidamente la fiducia di clienti prestigiosi, sia in Italia che all’estero. Guardando al futuro, Progetto Design & Build non mostra alcun segno di rallentamento. “Il nostro reparto R&S sta già lavorando su tre nuovi progetti rivoluzionari che presenteremo nei prossimi mesi,” rivela Notarbartolo. “Siamo convinti che l’unico modo per rimanere competitivi sia continuare a reinventarsi, anticipando le esigenze di un mercato in costante evoluzione reinvestendo una grande parte dei nostri utili.”

L’esempio di Progetto Design & Build dimostra come, anche in un contesto economico complesso, l’investimento in ricerca e innovazione rappresenti la chiave per un successo duraturo. Una lezione preziosa per tutto il sistema imprenditoriale italiano, sempre alla ricerca di modelli vincenti per affrontare le sfide globali.

Progetto Design & Build srlVia Russoli, 6 – 20143 MilanoTel.+39 02 5849091consultancydb@progettodesignebuild.com https://www.progettodesignebuild.com/