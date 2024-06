Innovazioni svelate, efficienza ineguagliata: StarCharge guida la rivoluzione energetica allo Smarter E Europe di Monaco, in Germania

11 Giugno 2024

FRANCOFORTE, Germania, 11 giugno 2024 /PRNewswire/ — StarCharge, una delle principali realtà globali nel settore delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e delle soluzioni per micro reti elettriche, è destinata ad avere un impatto significativo allo Smarter E Europe 2024, che si terrà dal 19 al 21 giugno a Monaco di Baviera, Germania, presso lo stand 150, padiglione C. Con la sua soluzione di ricarica per veicoli elettrici con efficienza del 97%, il sistema di accumulo di energia residenziale accoppiato al fotovoltaico per scopi di retrofit e la soluzione di ricarica per l’aviazione, StarCharge rafforza la sua dedizione all’energia sostenibile.

1. Soluzione di ricarica per veicoli elettrici all’avanguardia nel settore con un’efficienza del 97%

StarCharge è orgogliosa di lanciare la sua soluzione di ricarica con efficienza del 97% a pieno carico con Titan 320, una colonnina di ricarica multifunzione per veicoli elettrici ad alta potenza da 320 kW e Nova 720, un propulsore da 720 kW progettato per ospitare vari posizionamenti satellitari. Questa tecnologia avanzata stabilisce un nuovo punto di riferimento nel settore, offrendo un’efficienza ineguagliata che riduce significativamente la perdita di potenza e i costi energetici, aggiungendo dal 2% al 3% di profitto alle operazioni delle stazioni di ricarica. Oltre alle eccellenti prestazioni energetiche, il design modulare di entrambi i sistemi offre un’elevata disponibilità per garantire un servizio di ricarica continuo. Il design dinamico della distribuzione della potenza consente il massimo utilizzo di energia e una velocità di ricarica ottimale, migliorando il servizio di ricarica complessivo.

“Siamo molto lieti di presentare la nostra soluzione di ricarica con efficienza del 97% all’EES”, commenta il dottor Herman Chang, Ceo di StarCharge. “Questa innovazione sottolinea il nostro impegno nel superare i limiti di ciò che è possibile in termini di efficienza energetica e sostenibilità. La nostra soluzione di ricarica è la scelta ideale per CPO, operatori di parchi macchine e coloro che cercano di supportare il trasporto elettrificato”.

2. vLight: sistema di accumulo di energia dal prezzo accessibile per case solari

Per migliorare e massimizzare l’uso degli attuali impianti fotovoltaici, StarCharge presenterà il suo rivoluzionario sistema di accumulo di energia residenziale (RESS), vLight. A differenza di altri prodotti RESS sul mercato, vLight è un sistema accoppiato al fotovoltaico progettato specificamente per scopi di retrofit. Si integra con le configurazioni solari esistenti senza richiedere inverter aggiuntivi, modifiche al cablaggio CA, riconfigurazione della comunicazione o permessi sulla rete elettrica. I proprietari di abitazioni possono facilmente aggiornare i loro impianti fotovoltaici a sistemi fotovoltaici con accumulo con tempi, sforzi e costi di installazione minimi. Questo sistema accoppiato al fotovoltaico offre il vantaggio della conversione di potenza in uno stadio, eliminando la perdita di potenza e massimizzando la disponibilità di energia. Ciò significa che i proprietari di abitazioni possono godere di una maggiore efficienza energetica e di bollette della luce di importo ridotto con un aggiornamento semplice ed economico utilizzando vLight.

“vLight rappresenta una svolta per le famiglie europee che desiderano ottimizzare il loro utilizzo dell’energia solare”, spiega Toni Cheng, Presidente StarCharge Europe. “Rendendo lo stoccaggio dell’energia più accessibile, stiamo dando la possibilità a più famiglie di abbracciare l’energia sostenibile e raggiungere una maggiore indipendenza energetica.”

3. Soluzione di ricarica per l’aviazione

StarCharge è lieta di presentare il suo prodotto all’avanguardia studiato appositamente per il suo partner strategico Lilium, pioniere dell’aviazione elettrica. Il dispositivo e la soluzione di ricarica personalizzati sono il risultato della collaborazione con Lilium e mostrano la capacità di StarCharge di favorire l’elettrificazione attraverso varie modalità di trasporto, superando i confini del traffico stradale.

“La collaborazione con Lilium rappresenta un passo significativo per StarCharge perché espandiamo la nostra esperienza di ricarica nel settore dell’aviazione”, aggiunge Toni Cheng

Unisciti a noi all’esposizione EES 2024

StarCharge invita i partecipanti all’EES 2024 a visitare lo stand 150, padiglione C3 per sperimentare in prima persona queste innovazioni. I visitatori avranno l’opportunità di saperne di più sulla soluzione di ricarica all’avanguardia StarCharge e sulla soluzione di energia residenziale, oltre a incontrare il team di esperti StarCharge.

Informazioni su StarCharge

Star Charge, una delle principali realtà globali nel settore delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e delle soluzioni per micro reti elettriche, opera in 20 paesi del mondo con stabilimenti di produzione negli Stati Uniti, in Vietnam e in Cina. Per contribuire alla transizione energetica verso un futuro più sostenibile, ci concentriamo sullo sviluppo delle nostre soluzioni attraverso tecnologie innovative nel settore della mobilità elettrica, con l’obiettivo di costruire una rete energetica mobile ed efficiente. Per ulteriori informazioni visitare www.starcharge.com.

