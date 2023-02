InPost introduce i parcel locker nel trasporto pubblico a Roma, Barcellona e Manchester

Febbraio 2, 2023

– Le nuove sedi offrono un’opzione di consegna conveniente e a basse emissioni di carbonio a milioni di abitanti delle città europee.

ROMA, 2 febbraio 2023 /PRNewswire/ — InPost Group ha avviato partnership in tre città importanti per installare parcel locker alle fermate dei trasporti pubblici, nell’ottica che la piattaforma leader in Europa per la diffusione dell’e-commerce continui a espandere il suo servizio di consegna a basse emissioni di carbonio in tutto il continente.

Gli accordi di Roma, Barcellona e Manchester fanno seguito a un’analoga collaborazione con Transport for London, che ha portato i locker dei distributori automatici per pacchi (Automated Parcel Machine) dell’azienda in oltre 60 siti della capitale del Regno Unito.

I clienti di tutta Europa stanno passando ai comodi locker ecologici di InPost, affidando all’azienda 745 milioni di pacchi nel 2022, con un aumento del 44% rispetto all’anno precedente. L’utilizzo dei distributori automatici per pacchi (APM) InPost riduce le emissioni di carbonio di due terzi rispetto alle tradizionali consegne porta a porta nelle aree urbane.

“Sono orgoglioso della partnership con queste tre grandi città europee, mentre continuiamo a diffondere la nostra soluzione ecologica per l’e-commerce in tutto il continente”, ha dichiarato Rafał Brzoska, Amministratore Delegato di InPost. “Insieme ai nostri partner stiamo rendendo più facile per gli europei scegliere l’opzione di consegna più ecologica che offriamo e, aggiungendo i nostri servizi nelle stazioni del trasporto pubblico, diamo ai cittadini un ulteriore motivo per lasciare l’auto a casa. Solo a Manchester, ogni giorno vengono effettuati quasi 6 milioni di viaggi con i mezzi pubblici gestiti da TfGM. Ora le persone che li utilizzano avranno accesso a un modo comodo e veloce per inviare e ricevere i loro pacchi”.

I residenti dell’area di Manchester effettuano ogni giorno quasi 6 milioni di viaggi sulla rete di trasporto pubblico e 1,5 miliardi all’anno,[1] mentre Transport Metropolitans de Barcelona serve più di 425 milioni di utenti all’anno,[2] o più di 29 milioni di passeggeri al mese.[3] A Roma, dove il sistema della metropolitana gestito da ATAC S.p.A.trasporta 300 milioni di passeggeri all’anno,[4] i passeggeri avranno accesso a 21 siti di locker distribuiti sulle tre linee della metropolitana.

“Oltre ai vantaggi per l’ambiente, i clienti apprezzano i nostri locker per la comodità che offrono e le partnership con i trasporti pubblici rendono ancora più veloce e facile l’utilizzo dei nostri servizi”, ha dichiarato Brzoska. “In queste tre città, i pendolari potranno inviare e ricevere pacchi mentre si recano o tornano dal lavoro, nel momento e nel luogo che meglio si adatta al ritmo della loro vita quotidiana”.

Alla fine dello scorso anno InPost, le cui azioni sono quotate all’EURONEXT-Amsterdam, gestiva 27.939 distributori automatici per pacchi (Automated Parcel Machines), di cui 19.306 in Polonia e 8.633 all’estero.

