Inquinamento domestico e purificatori d’aria: le cose da sapere

Novembre 4, 2022

(Adnkronos) – Milano, 4 Novembre 2022. L’inquinamento dell’aria all’interno degli ambienti domestici è un problema di cui si parla ancora poco, ma che non si dovrebbe sottovalutare. Purtroppo infatti, in casa si accumulano moltissime particelle nocive che vengono respirate tutti i giorni e che a lungo andare possono creare dei problemi anche molto gravi. D’altronde, ogni volta che apriamo una finestra ed arieggiamo l’inquinamento ambientale presente all’esterno non fa altro che entrare in casa e non trovando sbocchi d’uscita tende ad accumularsi dunque la sua concentrazione è addirittura superiore.

Cosa possiamo fare per ridurre l’inquinamento domestico? Questa è una domanda che al giorno d’oggi dovremmo porci tutti quanti. Fortunatamente, delle soluzioni esistono e sono anche molto efficaci.

Cosa possiamo fare per ridurre l’inquinamento dell’aria in casa

Per ridurre l’inquinamento domestico è possibile utilizzare un purificatore aria, ossia un dispositivo la cui funzione è proprio quella di eliminare le particelle nocive presenti nell’atmosfera rendendo l’ambiente più salubre. Non a caso, i purificatori d’aria sono sempre più diffusi nelle case degli italiani, che stanno dimostrando in questi ultimi anni una particolare attenzione nei confronti della salute e della qualità della vita. Parliamo di dispositivi semplicissimi da utilizzare e poco ingombranti, che possono fare una grandissima differenza nel ridurre l’inquinamento dell’aria respirata quotidianamente in casa.

Perché usare i purificatori d’aria: come funzionano

I purificatori d’aria possono avere funzioni differenti a seconda del modello, ma una caratteristica che li accomuna tutti è la capacità di aspirare l’aria presente nell’ambiente domestico, eliminare le particelle nocive e restituire un’aria più salubre. I migliori modelli di purificatore sono anche in grado di effettuare un’analisi intelligente dell’atmosfera, in modo da fornire dei feedback all’utente che può sapere in ogni momento quale sia la qualità dell’aria presente in casa.

I purificatori d’aria sono dotati di filtri HEPA ed eventuali altri filtri speciali, che hanno appunto la funzione di ripulire l’aria eliminando tutte le particelle inquinanti. Naturalmente, ogni modello è differente e l’efficienza di questi dispositivi dipende anche dalla tipologia di filtri di cui sono dotati.

Quali sono i vantaggi dei purificatori d’aria Dyson

Tra tutti i purificatori d’aria, i modelli Dyson rimangono quelli più consigliati dagli stessi consumatori perché hanno sicuramente una marcia in più. Perché vale la pena scegliere questo marchio per andare sul sicuro? Vediamo brevemente insieme quali sono i vantaggi dei purificatori d’aria DysonPurifier di ultima generazione.

# Sistema di filtrazione super efficiente

I nuovi purificatori d’aria Dyson sono in grado di catturare il 99,95% delle particelle sottili fino a 0,1 micron ma anche il virus H1N1 (ossia quello dell’influenza). Rispetto alla maggior parte dei purificatori in commercio dunque offrono prestazioni nettamente superiori, rendendo l’aria di casa più salubre e sicura.

# Sistema di filtrazione HEPA 13 totalmente sigillato

I nuovi purificatori d’aria Dyson sono inoltre dotati di un sistema di filtrazione completamente sigillato. L’aria sporca dunque non rischia di fuoriuscire e tornare nell’ambente domestico.

# Tecnologie e funzionalità di ultima generazione

I purificatori Dyson sono poi dotati di tecnologie e funzionalità all’avanguardia: possono essere gestiti da app o con comando vocale, hanno sensori intelligenti in grado di monitorare anche temperatura, umidità e qualità dell’aria, nonché lo speciale sensore di formaldeide che distrugge continuamente questa molecola e si rigenera in autonomia.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl