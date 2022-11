Installazione allarme casa: come opera Verisure

Novembre 28, 2022

(Adnkronos) – Milano, 28 Novembre 2022. Secondo quanto emerso dal 1° Rapporto dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa di Verisure e Censis, dopo la pandemia è aumentata la domanda di sistemi di sicurezza per la casa da parte degli italiani, nonostante il numero di reati sia calato in modo significativo. Ad oggi dunque, acquisto ed installazione antifurto casa sono considerati fondamentali per proteggersi ma soprattutto per prevenire i tentativi di intrusione e sentirsi più tranquilli tra le mura domestiche. Come funziona però un antifurto di buona qualità e quali caratteristiche deve avere? Vediamo come opera Verisure: una delle aziende leader nel settore.

Antifurto casa: quali caratteristiche deve avere

Innanzitutto, è bene precisare che ogni abitazione privata ha le proprie caratteristiche ed è importante che il sistema di allarme sia adeguato alla tipologia stessa di edificio. Per questo motivo, Verisure propone delle soluzioni su misura, altamente personalizzate, che sono in grado di assecondare le esigenze specifiche di sicurezza a seconda del contesto.

# Antifurto wireless: versatile e più economico

Al giorno d’oggi tra le migliori soluzioni troviamo sicuramente l’antifurto senza fili, che si rivela la scelta numero uno specialmente per coloro che vogliono installare un sistema di allarme senza intraprendere interventi di ristrutturazione. L’antifurto wireless infatti non necessita di opere murarie, può essere installato in molto meno tempo e con maggior facilità e si rivela ugualmente sicuro.

# Telecamere e sensori con collegamento alla centrale operativa

Un buon antifurto casa deve naturalmente essere dotato di telecamere e sensori perimetrali, che coprano tutti i punti esposti dell’abitazione in modo da offrire una protezione completa e totale. I sistemi di allarme Verisure non a caso dotati di tutti questi elementi, collegati alla centrale operativa dell’azienda in modo da ottenere un intervento immediato in caso di necessità.

# Impianti fumogeni e sistemi di sicurezza extra

Gli antifurti casa Verisure possono essere integrati anche con sistemi di sicurezza extra, come l’impianto fumogeno che in soli 45 secondi azzera la visibilità all’interno della stanza creando una nebbia fitta. In questo modo, il ladro è costretto alla fuga ed ogni sua azione viene rallentata.

# App per il controllo remoto dell’antifurto

Decisamente utile è poi l’app per il controllo dell’antifurto da remoto, che Verisure include nel proprio pacchetto e che si rivela davvero comoda quando ci si trova fuori casa.

Come viene installato un antifurto wireless

L’installazione di un antifurto wireless e dunque senza fili è senza dubbio più rapida e meno problematica rispetto a quella di un sistema di allarme cablato. Non è infatti necessario effettuare interventi di muratura, dunque anche i costi relativi alla manodopera sono nettamente inferiori. Nonostante ciò, è bene ricordare che prima di procedere con l’installazione le aziende più serie come Verisure effettuano una progettazione del sistema di allarme, che deve essere su misura come abbiamo detto.

In seguito allo studio preliminare, si procede con l’installazione che risulta piuttosto rapida. Verisure per fare un esempio può completare il tutto anche in giornata, garantendo sempre il massimo dal punto di vista del servizio e dello standard qualitativo.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl