Insurtech: alla scoperta delle assicurazioni RCA auto di Wefox

Dicembre 12, 2022

(Adnkronos) – Milano, 12 dicembre 2022 – La diffusione di un nuovo modello basato sull’Insurtech ha determinato un’importante ridefinizione dell’intero ecosistema assicurativo.

Efficienza, semplicità e competenze sono alla base di questo paradigma, che di fatto ha alimentato la nascita di una nuova cultura insurance strettamente basata sulla digitalizzazione.

Wefox è tra le compagnie insurtech più interessanti ad aver aderito a questa evoluzione del comparto. Il merito è prevalentemente quello di aver dato vita a una innovativa architettura assicurativa, basata su una proposta di polizze auto più dinamica, ma soprattutto su misura delle esigenze dei clienti.

Wefox: le assicurazioni auto flessibili e innovative

Wefox offre la possibilità di effettuare la stipula di un’assicurazione rca auto in modo facile e veloce inserendo poche, semplici informazioni, necessarie per trovare la soluzione più in linea con le necessità di ciascun utente.

La polizza, naturalmente, oltre ad assolvere perfettamente agli obblighi previsti dalla legge, può prevedere ogni genere di garanzia aggiuntiva, dal furto e incendio alla rottura cristalli, dagli eventi atmosferici alla tutela legale, passando per la collisione, i danni al guidatore e gli atti vandalici.

Del resto, l’RCA Wefox è strutturata su un modello basato sulla protezione e sulla prevenzione: un principio che oggi si rivela estremamente innovativo per tutto il comparto e che, di fatto, negli ultimi anni ha contribuito a ridefinire completamente l’infrastruttura del settore. Punto cardine di questo standard, i nuovi ritrovati in fatto di tecnologia, i quali, attraverso il ricorso all’automazione, all’innovazione e all’intelligenza artificiale, oggi permettono di analizzare un’ampia gamma di dati in tempi molto ridotti, per fornire consulenze assicurative accuratamente su misura.

Difatti, se c’è un aspetto ritenuto oggi cruciale nel comparto Insurtech, è l’opportunità di delineare valutazioni mirate, in modo da massimizzare le potenzialità di ogni copertura prevista per il ramo auto e con essa la soddisfazione finale del cliente.

Lo scopo è quello di creare una catena di valore digitalizzata, ma al contempo attenta al contatto umano e alle esigenze dell’utenza: un approccio capace di plasmare prodotti assicurativi personalizzati, per offrire sempre la giusta soluzione in fatto di assicurazioni auto.

Ed è soprattutto per questo che Wefox affianca alle evoluzioni telematiche del comparto assicurativo, la consulenza da parte di operatori qualificati: una formula che consente di bypassare la barriera fisica spesso imposta dallo schermo, per dare vita a proposte proattive ma soprattutto basate sull’ascolto del cliente.

Wefox: i vantaggi di una polizza auto online smart

Naturalmente, poter stipulare un’assicurazione auto online permette di beneficiare di tutti i vantaggi oggi offerti dalla rete, come la possibilità di evitare le code allo sportello o le classiche lungaggini spesso connesse alla formulazione di un preventivo.

L’opportunità di fruire di una procedura completamente digitalizzata fa inoltre sì che il processo di stipula tenga conto delle tempistiche del sottoscrittore, che ha sempre la facoltà di analizzare il preventivo con calma e valutarne la convenienza senza alcun genere di pressione.

Wefox offre l’accesso a polizze auto online caratterizzate da un processo di sottoscrizione moderno, che consente di acquistare la copertura assicurativa con un click o salvare il preventivo per procedere con la sottoscrizione in un secondo momento.

Difatti, in aderenza a un settore che continua a registrare notevoli progressi in termini di efficienza, la compagnia assicurativa favorisce l’accesso a un processo di stipula snello, che nelle fasi successive si riflette anche in una gestione più veloce di tutto ciò che concerne la valutazione dei sinistri e il conseguente pagamento degli indennizzi.

Wefox permette inoltre di sottoscrivere RCA auto trasparenti e sicure, con il proposito di formulare sempre soluzioni dai costi piuttosto competitivi. L’offerta, naturalmente, si fonda sempre sull’esperienza di realtà leader nel settore della riassicurazione, realtà finanziariamente solide e in possesso di un elevato know how anche in tema di risk management.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.wefox.com/it-it

Milano

Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl per Instilla