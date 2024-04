Intelligenza Artificiale: Navai lancia il corso per l’ottimizzazione dei Flussi di Lavoro e l’incremento del fatturato nelle PMI grazie all’AI

29 Aprile 2024

(Adnkronos) – Milano, 29 Aprile 2024. Nell’era della digitalizzazione, l’intelligenza artificiale (AI) è una risorsa fondamentale per le piccole e medie imprese (PMI) che mirano a rimanere competitive sul palcoscenico globale. Questa tecnologia non si limita alla semplice automazione dei compiti; trasforma radicalmente i modelli operativi, ottimizza i flussi di lavoro e moltiplica le opportunità di business, incidendo direttamente sull’incremento del fatturato.

A questo proposito Navai, realtà specializzata nell’implementazione dell’AI nelle aziende, ha lanciato da poco un corso di formazione sull’argomento. All’interno del corso vengono spiegati, in maniera chiara con esempi pratici e applicazioni reali, tutti i principali strumenti di AI che possono essere utilizzati per ottimizzare i flussi di lavoro, analizzare i dati, abbattere i costi e aumentare il fatturato.

L’AI, infatti, si applica a una vasta gamma di settori: dalla produzione alla vendita al dettaglio, dalla logistica ai servizi finanziari. In ogni ambito, la sua implementazione si traduce in una gestione più efficace delle operazioni, una maggiore soddisfazione del cliente e, infine, un miglioramento delle performance economiche. Le PMI, spesso più agili e aperte all’innovazione rispetto alle grandi realtà imprenditoriali, trovano nell’AI un alleato prezioso per affrontare le sfide del mercato e sfruttare al meglio le risorse disponibili.

Il corso realizzato da Navai.ch si rivolge agli imprenditori e ai fondatori di startup ma, anche, ai responsabili vendite e marketing che vogliano ottimizzare i flussi di lavoro e l’eperienza dell’utente. La particolarità di questo corso sull’AI è quello di avere un approccio estremamente pratico: tutti i concetti teorici, infatti, sono accompagnati da esempi di applicazioni pratiche che possono essere implementate fin da subito per migliorare i processi di lavoro.

L’adozione dell’intelligenza artificiale nelle PMI ha segnato una svolta nella gestione e nell’ottimizzazione dei flussi di lavoro, trasformando i processi aziendali da compiti manuali e ripetitivi in operazioni gestite in modo intelligente e automatizzato. Grazie a tecnologie come il machine learning e l’automazione dei processi robotici (RPA), l’AI riesce a identificare schemi e a eseguire compiti con una precisione e una velocità che superano le capacità umane.

Un primo impatto significativo si osserva nella riduzione degli errori umani. Le routine automatizzate non solo eseguono i compiti con maggiore accurata, ma sono anche capaci di apprendere dai propri errori, migliorando continuamente le proprie prestazioni. Questo si traduce in una maggiore affidabilità dei dati e in processi decisionali più informati e tempestivi, essenziali per mantenere una posizione competitiva sul mercato.

Inoltre, l’AI permette di liberare risorse umane da compiti monotoni e ripetitivi, assegnando al personale ruoli più strategici e creativi. Questa riallocazione non solo aumenta la soddisfazione lavorativa, ma alimenta anche l’innovazione all’interno delle aziende. I dipendenti, motivati da compiti più stimolanti e meno gravosi, contribuiscono con idee innovative che possono portare a nuove opportunità di business.

Un altro aspetto fondamentale è l’ottimizzazione del tempo. I sistemi AI, operando senza sosta, riducono drasticamente i tempi di elaborazione, consentendo alle PMI di rispondere prontamente alle esigenze del mercato e di adattarsi rapidamente a cambiamenti imprevisti. Questa agilità si riflette in una gestione più efficiente delle scorte, in cicli di vendita più brevi e in una migliore pianificazione della produzione.

Infine, l’integrazione orizzontale tra diversi settori funzionali dell’azienda, facilitata dall’AI, migliora la comunicazione e la collaborazione interna. Sistemi integrati e interconnessi non solo forniscono una visione completa e aggiornata del business, ma permettono anche di prevedere tendenze di mercato e comportamenti dei consumatori, essenziali per pianificare strategie di crescita efficaci.

Nell’attuale scenario competitivo, la capacità di prendere decisioni rapide e basate su informazioni concrete rappresenta un vantaggio decisivo per le PMI. L’intelligenza artificiale emerge come uno strumento potentissimo in questo contesto, grazie alla sua abilità nell’analizzare grandi volumi di dati e trasformarli in insight azionabili.

La raccolta di dati, spesso dispersiva e onerosa, diventa più gestibile con l’AI. Sistemi di apprendimento automatico possono scansionare e analizzare informazioni da fonti diverse – social media, feedback dei clienti, dati di vendita – e identificare tendenze e pattern nascosti che sfuggirebbero all’occhio umano. Questo processo non solo ottimizza il tempo e le risorse ma garantisce anche una maggiore precisione nelle analisi, riducendo il rischio di interpretazioni errate o incomplete.

Un aspetto cruciale è l’adattamento strategico in tempo reale. Grazie all’AI, le PMI possono monitorare continuamente il mercato e adattare le loro strategie a variazioni rapide delle condizioni economiche e delle preferenze dei consumatori. Questa capacità di adattamento è vitale in un’economia globale dove i cambiamenti sono all’ordine del giorno.

Inoltre, l’AI facilita la segmentazione avanzata dei clienti. Analizzando dettagliatamente i comportamenti d’acquisto e le interazioni con il brand, le PMI possono personalizzare l’offerta, rendendo le proprie campagne di marketing significativamente più efficaci e aumentando così le conversioni e il fatturato. La personalizzazione non si limita al marketing, ma si estende anche al servizio clienti, dove chatbot intelligenti forniscono assistenza personalizzata 24 ore su 24, migliorando l’esperienza del cliente e la sua fidelizzazione.

La previsione dei bisogni futuri è un altro settore in cui l’AI si dimostra indispensabile. Gli algoritmi predittivi permettono alle aziende di anticipare le fluttuazioni della domanda, ottimizzando così la gestione del magazzino e la catena di approvvigionamento. Questa prospettiva predittiva non solo minimizza i costi operativi ma massimizza anche l’efficienza nella produzione e nella distribuzione dei prodotti.

L’intelligenza artificiale ha dimostrato di essere fondamentale per la modernizzazione per delle piccole e medie imprese. Attraverso l’automazione dei flussi di lavoro e l’analisi avanzata dei dati, l’AI ha reso le PMI più efficienti, agili e competitive. Le tecnologie basate sull’AI non solo migliorano l’operatività quotidiana, ma offrono anche strumenti per una strategia di crescita mirata e sostenibile.

Guardando al futuro, l’evoluzione dell’AI sembra inarrestabile. Si prevede che le innovazioni continueranno a espandersi, portando con sé nuove opportunità per una personalizzazione ancora più marcata dei servizi e per un’interazione sempre più intuitiva tra uomo e macchina. Le PMI che sapranno integrare queste tecnologie nella loro strategia aziendale potranno non solo ottimizzare ulteriormente i processi interni, ma anche esplorare nuovi mercati e segmenti di clientela, consolidando la loro presenza a livello internazionale.

Il consiglio per i leader delle PMI è chiaro: considerare l’investimento in soluzioni AI non come un costo, ma come una componente essenziale della crescita aziendale. L’AI non è più un lusso riservato alle grandi multinazionali; è una risorsa accessibile che può definire il futuro di ogni impresa, grande o piccola che sia.

