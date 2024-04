IntelligenzaArtificialeItalia.net: la piattaforma gratuita per imparare l’Intelligenza Artificiale in Italia

30 Aprile 2024

(Adnkronos) – Roma 30 Aprile 2024 – IntelligenzaArtificialeItalia.net, un progetto nato nel 2020, si propone di diffondere e democratizzare l’Intelligenza Artificiale (IA) in Italia. L’obiettivo è creare una piattaforma di E-Learning gratuita e in italiano, fornendo corsi, libri, progetti e molto altro.

“Il progetto nasce per colmare un vuoto nel panorama italiano. Abbiamo iniziato a creare articoli divulgativi e corsi gratuiti su Intelligenza Artificiale e Machine Learning, rendendoli accessibili a tutti, senza bisogno di iscrizioni e senza pubblicità. La risposta è stata incredibile: in pochi mesi siamo diventati un punto di riferimento per chi vuole avvicinarsi a questi temi” afferma il fondatore di IntelligenzaArtificialeItalia.net.

La missione della startup è diffondere e democratizzare l’IA in Italia. L’idea è di rendere accessibili a tutti le conoscenze necessarie per sviluppare progetti di IA, in modo da non lasciare indietro nessuno nella Quarta Rivoluzione Industriale. La startup si rivolge a due tipologie di clienti: aziende e professionisti che vogliono sviluppare progetti di IA e necessitano di consulenze personalizzate; studenti, neolaureati e professionisti in cerca di lavoro che vogliono acquisire competenze di IA e Machine Learning.

La piattaforma E-Learning di IntelligenzaArtificialeItalia.net è completamente gratuita e in italiano. All’interno, è possibile trovare articoli, corsi, libri, progetti e molto altro, il tutto accompagnato da una community attiva e pronta a rispondere a qualsiasi dubbio o domanda. In questo modo, l’apprendimento dell’Intelligenza Artificiale diventa semplice, pratico e divertente.

I corsi sono organizzati in modo da essere seguiti da chiunque, a prescindere dal livello di conoscenza iniziale. Ogni corso è suddiviso in lezioni, che possono essere seguite in qualsiasi momento e in qualsiasi ordine. Le lezioni sono accompagnate da esempi pratici e da esercizi, che permettono di mettere in pratica le conoscenze acquisite.

Sono disponibili libri gratuiti sull’Intelligenza Artificiale e sul Machine Learning, che permettono di approfondire i concetti spiegati nei corsi in modo più dettagliato. I libri, scritti da esperti del settore, sono aggiornati costantemente, in modo da essere sempre all’avanguardia.

Infine, sono disponibili progetti di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, che permettono di mettere in pratica le conoscenze acquisite. I progetti sono organizzati in modo da essere svolti da chiunque, a prescindere dal livello di conoscenza iniziale. Ogni progetto è accompagnato da una guida dettagliata e da esempi pratici, che permettono di sviluppare progetti di Intelligenza Artificiale in modo semplice, pratico e divertente.