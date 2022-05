Interesse da record per prodotti IT più sostenibili

Maggio 17, 2022

STOCCOLMA, 17 maggio 2022 /PRNewswire/– Nei primi mesi dopo il lancio di TCO Certified generation 9, è stato registrato un interesse record per prodotti informatici più sostenibili. Anche se i criteri per la produzione socialmente responsabile, la circolarità e le sostanze chimiche sicure sono più severi, l’elenco dei prodotti certificati e dei brand che li certificano è più lungo che mai.

TCO Certified è la certificazione di sostenibilità per prodotti IT, leader a livello mondiale. La generation 9 di TCO Certified, è stata lanciata il 1° dicembre dello scorso anno con nuovi e aggiornati criteri ambientali e per la sostenibilità sociale nella supply chain, che portano a prodotti chimici più sicuri, a soluzioni più circolari e a una maggiore trasparenza.

L’interesse dell’industria informatica per la nuova generazione è stato straordinario. Riassumendo, nei primi tre mesi dal lancio, più prodotti che mai, di un numero record di brand, sono stati certificati TCO Certified generation 9.

A tre mesi dal lancio della precedente generazione 8, nel 2018, 144 prodotti erano stati certificati secondo il nuovo set di criteri e metodi di verifica. Questa volta, sono 393 i prodotti certificati generazione 9, con un aumento di oltre il 170%. Il numero di brand con prodotti certificati è più che raddoppiato, da 6 a 14.

“Arrivare a prodotti informatici realmente sostenibili richiede un percorso di miglioramento continuo nell’ambito della responsabilità ambientale e sociale. Grazie a TCO Certified generation 9, facciamo importanti passi avanti lungo questo percorso. Sono entusiasta di vedere un numero sempre maggiore di brand disposti ad assumersi responsabilità e a unirsi al nostro impegno. In tal modo, i procurer potranno fare scelte più sostenibili con maggiore facilità”, ha dichiarato Sören Enholm, CEO di TCO Development, l’organizzazione dietro a TCO Certified.

Un altro aspetto positivo è che con la generation 9 di TCO Certified, già tre mesi dopo il lancio, i modelli certificati sono disponibili in tutte le categorie di prodotti per ufficio (PC all-in-one, display, notebook, desktop, cuffie e smartphone). Non è stato così per la generation 8. Facendo un confronto diretto con lo stesso periodo per TCO Certified generation 8, la crescita percentuale maggiore è rappresentata da notebook e desktop, oltre che da cuffie e smartphone.

Tutti i prodotti certificati e le loro relative informazioni sono riportate nel Product Finder.

Contatto Dennis Svärd, Global PR Managerpress@tcodevelopment.com +4670 480 40 94

