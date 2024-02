International Garage: “Ottimizzando la viabilità a Firenze i parcheggi in centro diventano una risorsa strategica per il Comune”

Febbraio 29, 2024

(Adnkronos) – L’appello è lanciato dai titolari del garage situato nelle vicinanze della stazione di Santa Maria Novella: “La chiusura della viabilità nel centro penalizza le autorimesse come la nostra che, pur avendo posti liberi, diventano inaccessibili agli automobilisti. Siamo un valore aggiunto per la città, chiediamo di non essere discriminati”.

Firenze, 29 febbraio 2024. Firenze è custode di una ricca storia artistica, culturale e architettonica che la rende una città di importanza mondiale. Tuttavia, tra le bellezze che suscitano ammirazione e orgoglio, spicca inopportuno il complicato problema dei parcheggi nel cuore della città. Un nodo cruciale che richiede un intervento tempestivo e strategico.

«I parcheggi a Firenze, soprattutto in centro città, sono ormai noti per essere pochi e spesso organizzati male, creando grosse difficoltà sia per i residenti sia per i visitatori. La carenza di una segnaletica chiara all’interno della città rende complicato individuare i parcheggi, mentre la chiusura di strade centrali quando le strutture come Firenze Parcheggi sono al completo contribuisce a ulteriori disagi. Questa situazione penalizza parcheggi come il nostro, che dispongono ancora di posti liberi, ma diventano inaccessibili a causa delle restrizioni del traffico», spiega Elena Bernardini, titolare insieme a Stefano Barzellotti dell’International Garage di Firenze, attivo dal 1970 nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, nel centro storico del capoluogo toscano.

Elena Bernardini auspica una collaborazione con il Comune proprio per evitare gli ingorghi e la chiusura di strade importanti: «Siamo convinti – continua – che le autorimesse presenti nel centro storico e nelle zone limitrofe, insieme ai parcheggi privati, siano un valore aggiunto per la città. Per questo spero che l’amministrazione comunale riconosca il contributo positivo che offriamo. Anziché chiudere strade, provocare blocchi e creare situazioni in cui centinaia di automobili rimangono in attesa di un posto, magari con i motori accesi, suggerisco un approccio collaborativo. Con una regolamentazione più razionale, il traffico potrebbe scorrere in modo fluido, facilitando la ricerca di parcheggio non solo ai cittadini ma anche a quei turisti che non conoscendo la città, rischiano di essere multati. Questa situazione costituisce anche un brutto biglietto da visita per Firenze, influenzando negativamente l’esperienza dei visitatori e danneggiando la reputazione della nostra città».

International Garage è da sempre in prima linea per un cambiamento di prospettiva attraverso un approccio innovativo e aperto al confronto: una vera istituzione, con i suoi 54 anni di attività consolidata e un servizio di prim’ordine.

«Da sempre ci impegniamo a fornire il miglior servizio possibile, in quanto crediamo che la qualità e la cortesia debbano essere sempre ai massimi livelli. Secondo l’opinione dei nsotri numerosi clienti, molti dei quali sono fiorentini abituali, il nostro punto di forza risiede proprio nell’educazione e nell’attenzione che il nostro personale dedica ai clienti. L’approccio gentile e professionale di tutto il nostro team, che rappresenta il primo contatto col pubblico, è un elemento fondamentale che contribuisce al successo della nostra attività».

135 posti auto coperti, un servizio operativo dalle 7 di mattina a mezzanotte, sotto la supervisione continua del personale, e diverse formule di parcheggio fanno di International Garage la scelta ideale per chi cerca sicurezza, comodità e flessibilità.

«Sul nostro sito offriamo un’ampia gamma di formule di parcheggio, tra cui parcheggio giornaliero e ad ore, abbonamenti per residenti e non. Inoltre garantiamo l’accesso anche a chi è sprovvisto di autorizzazione per la ZTL: i clienti che prenotano online, infatti, ricevono una conferma con un voucher che dettaglia il prezzo, il tipo di auto e il periodo di prenotazione. All’arrivo, presentando il voucher, il personale procede con l’inserimento del numero di targa dell’auto nel portale del Comune, ottenendo così l’autorizzazione d’accesso nelle due ore precedenti l’orario di registrazione per raggiungere l’autorimessa, evitando multe poiché l’autorizzazione è immediata e la sanzione non viene emessa».

Il garage è stato anche tra i precursori nell’offrire un servizio di ricarica per auto elettriche nel centro storico di Firenze: «Da sei anni – conclude Barzellotti – disponiamo di due colonnine elettriche in modo che i clienti che scelgono di parcheggiare presso di noi possano ricaricare le proprie auto elettriche. Questa opportunità consente di unire l’utile al dilettevole: lasciano l’auto in carica mentre visitano la città e al ritorno trovano il veicolo completamente ricaricato, sicuro nel centro storico. Molte persone, specialmente durante i periodi di grande affluenza, sono soddisfatte di questa comodità aggiuntiva, un’iniziativa che si è dimostrata apprezzata e ha contribuito a fidelizzare molti clienti nel corso degli anni».

