International Real Estate Networking Event il primo evento sulle opportunita’ nei mercati esteri di Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Dubai organizzato da eXP Italy

(Adnkronos) – I trend Europei ed internazionali, il cambiamento sociale e i nuovi scenari professionali delineatesi nel post pandemia, le nuove competenze necessarie all’agente immobiliare oggi e nel prossimo futuro

MILANO – 5 settembre 2023 – Nell’attuale Mondo globalizzato gli investitori immobiliari sono alla ricerca di opportunita’ di investimento al di la’ dei loro mercati nazionali. Investire in immobili internazionali porta alla diversificazione del portafoglio, ma offre anche rendimenti redditizi e vantaggi unici.

L’International Real Estate Networking Event, organizzato da eXp Italy si terrà a Cherasco il 22 settembre 2023, intende offrire un’ opportunita’ di confronto sui possibili scenari di investimento internazionale attuale, con focus in DUBAI, FRANCIA, SPAGNA, PORTOGALLO e GERMANIA, tenendo conto di fattori quali: situazione economica, tassazione e politiche fiscali favorevoli.

L’ evento mira inoltre ad aprire un tavolo di discussione con alcuni player del mercato, sulle opportunita’ e le migliori strategie di investimento nel settore immobiliare in questi paesi e in Italia, e offrire una panoramica sulle possibilita’ che il mercato offre per rendimenti stabili anche nel lungo termine. eXp Realty, in quanto comunita’ Globale con oltre 88.000 agenti immobiliari operanti in 24 mercati ha un punto di osservazione privilegiato a questo riguardo.

Offrire una prospettiva concreta e pragmatica per gli operatori del settore immobiliare che parteciperanno all’evento, offrendo loro l’opportunità di incontrare investitori e sviluppatori internazionali, è l’obiettivo principale dell’evento che sarà moderato da Paolo Leccese, Editor in Chief and CEO at Casa Italia Radio ed Ilaria Profumi, Growth Regional Director EMEIA – eXp Realty (NASDAQ: EXPI), e proporrà la presenza di Leader immobiliari internazionali dei Paesi coinvolti: Denis Andrian (Italia), Renata Sujto (Spagna), Dounia Fadi (Dubai), Guilherme Grossman (Portogallo), Lars Pfeiffer (Germania), Samuel Caux (Francia).

“Il divario tra domanda e offerta di case spinge il mercato immobiliare residenziale in Italia e in Europa. L’ampliamento della forbice tra la domanda elevata e l’offerta limitata di case in Europa – secondo Ilaria Profumi – sta trainando l’imponente crescita degli investimenti nel settore residenziale e continuerà a generare opportunità anche in un contesto caratterizzato da incertezze geopolitiche ed economiche. In Italia gli investimenti residenziali si stanno concentrando nelle principali città in cui si trovano studenti universitari e giovani professionisti istruiti.

Alcuni rapporti degli ultimi mesi rilevano come i volumi degli investimenti residenziali sono cresciuti dell’89% nel corso del 2021, superando per la prima volta la soglia del 30% degli investimenti immobiliari totali in Europa. Approfondiremo nel corso dell’evento in programma le motivazioni.

Il quadro macroeconomico per l’Europa è migliorato in quanto il rischio di recessione per il 2023 è stato scongiurato. L’incertezza, legata all’inflazione e ai tassi di interesse praticati dal sistema finanziario, rimane tuttavia elevata. I rendimenti previsti risultano in aumento a seguito delle migliori performance del mercato degli affitti.

I settori della logistica e quello residenziale sono i più interessanti in quanto investiti da una crescita degli affitti.

Approfondiremo anche in quali settori residenziali conviene investire ed in quali Paesi.”

L’approfondimento sui mercati target di Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo e Dubai con riferimento al segmento residenziale: articolazione dei prodotti immobiliari, performance e operatori sara’ curato da NOMISMA e presentato in anteprima all’evento. Le risultanze saranno rese pubbliche solo nelle settimane post evento.

