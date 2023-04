Interphex 2023: Steriline presenterà la nuova Robotic Nest Filling Machine

Aprile 17, 2023

(Adnkronos) – Como 17/04/2023. La nuova Robotic Nest Filling Machine di Steriline sarà presentata in anteprima presso lo stand 2537 nel corso dell’evento internazionale Interphex 2023 di New York, in programma dal 25 al 27 aprile. Steriline, leader nel settore delle soluzioni di riempimento per la lavorazione asettica di prodotti iniettabili, è sinonimo sul mercato globale di sistemi robotizzati ad elevata efficienza, sicurezza e flessibilità, impiegati nei processi di produzione di farmaci tossici e/o atossici. Innovazioni di prodotto e di processo che riducono al minimo il rischio di errore umano, efficientando di conseguenza la qualità totale del prodotto finito. Tecnologie di ultima generazione specificatamente progettate da Steriline per soddisfare le necessità di mercati farmaceutici emergenti, come quello che coinvolge direttamente la terapia cellulare e genica, per i quali la velocità di produzione è indubbiamente una discriminante fondamentale.

Steriline ha dunque sviluppato sistemi robotici innovativi basati su isolatori, caratterizzati da un design compatto e da tecnologie all’avanguardia, tra le quali emergono i processi di riempimento monouso nel contesto di una filosofia “zero sprechi” che ammicca significativamente alla sostenibilità.

Le soluzioni proposte da Steriline sono personalizzabili e adattabili alle specifiche esigenze di produzione dei clienti. I sistemi sono progettati per la gestione di sostanze liquide o in polvere, in contenitori di dimensioni e formati differenti: fiale, cartucce, siringhe. Possono essere equipaggiati inoltre con unità di protezione e contenimento LAF (Laminar Air Flow), oRABS (Open Restricted Access Barriers) e cRABS (Closed Restricted Access Barriers), per garantire il corretto monitoraggio dei flussi d’aria e la conformità con le indicazioni degli Enti governativi che presidiano la regolamentazione del settore dei prodotti farmaceutici.

Secondo le dichiarazioni del suo Chief Commercial Officer Federico Fumagalli, Steriline è stata una delle prime realtà – già a partire dal 2014 – a introdurre nuove applicazioni robotiche nel settore della lavorazione asettica. Da allora ha investito costantemente nei necessari avanzamenti tecnologici, funzionali a soddisfare una domanda di mercato fortemente in crescita. Un obiettivo che, come anticipato, oggi si estende a mercati particolarmente esigenti, come quello costituito dalle aziende farmaceutiche impegnate nella produzione di terapie avanzate, geniche e cellulari.

James Rorke, Vice President North American Operations di Steriline, sottolinea inoltre l’importanza della massimizzazione del rendimento, in particolare in condizioni di produzione riconducibili a farmaci per i quali, pur a fronte di quantità molto contenute, il valore dei prodotti arriva spesso a superare le decine di migliaia di euro.

In questo senso, Steriline da sempre dimostra di poter garantire prestazioni eccellenti in termini di efficienza, minimizzando le perdite e fornendo elaborazioni di controllo sul corretto riempimento di ciascun contenitore al suo volume ottimale. Una svolta significativa per i clienti di Steriline, consapevoli di investire in soluzioni marcatamente orientate alla produttività.

Steriline è un’azienda specializzata nella produzione di linee complete per la lavorazione asettica di prodotti iniettabili, fondata nel 1989, con sede centrale e impianti produttivi situati a Como, in Italia. In circa un trentennio ha ampliato sensibilmente la sua presenza a livello globale. Oggi vanta un organico di circa 220 persone, tra dipendenti e collaboratori esterni, oltre a 40 rappresentanti distribuiti sul territorio internazionale per una più efficace e capillare copertura della domanda estera. Nel modo si contano circa 1.800 installazioni a marchio Steriline, con una forte presenza paneuropea e concentrazioni significative anche in Asia e negli Stati Uniti. Complessivamente le esportazioni costituiscono circa i 9/10 del valore della produzione totale.

Quello di Steriline rientra quindi tra i nomi più conosciuti nei mercati internazionali del primary packaging per il settore farmaceutico, per ogni tipologia di contenitore sterile impiegato nei processi di riempimento asettico.

Informazioni di contatto

Steriline S.r.l.

Via Tentorio, 30/31 – 22100 Como, Italia

Tel. +39 031 592064

Corporate website: https://www.steriline.it/

LinkedIn page: https://it.linkedin.com/company/steriline-srl