Intersolar Europe 2022: Sungrow presenta innovazioni a lungo termine per costruire un futuro energetico sostenibile

Maggio 11, 2022

– MONACODI BAVIERA, Germania, 11 maggio 2022 /PRNewswire/ — Sungrow, il fornitore leader mondiale di inverter e soluzioni per sistemi di accumulo di energia per le energie rinnovabili, presenta il suo ultimo portafoglio completo per soluzioni fotovoltaiche, di accumulo di energia e di ricarica di veicoli elettrici durante Intersolar Europe 2022 a Monaco. In questa fiera, l’azienda mostra innovazioni tecniche competitive per la fornitura di energia a lungo termine e un forte impegno a sostenere la neutralità del carbonio e l’indipendenza energetica dell’Europa.

L’Inverter Modulare “1+X”: la modularizzazione di livello successivo

L’inverter modulare “1+X” presentato in fiera dovrebbe guidare la prossima generazione di inverter per impianti solari su scala industriale. È dotato di una singola unità minima di 1,1 MW e combinando otto unità si possono raggiungere gli 8,8 MW come capacità massima. I clienti possono scegliere quindi soluzioni da 1,1 MW a 8,8 MW per soddisfare i requisiti necessari nei loro progetti.

La soluzione vanta la modularizzazione a livello di inverter, a livello di sistema e a livello di componenti. La modularizzazione a tre livelli rende la progettazione della centrale elettrica fotovoltaica più flessibile e qualsiasi futuro O&M più conveniente.

Su misura per gli impianti di grandi dimensioni, Sungrow ha anche presentato il suo potente inverter di stringa, vincitore del premio 2021 della categoria inverter di PV Magazine, il SG350HX.

PowerTitan: sistema di accumulo di energia raffreddato a liquido

È anche esposto il sistema di accumulo di energia raffreddato a liquido di Sungrow, il PowerTitan. Il sistema è stato selezionato come finalista dell’ees AWARD 2022 nella categoria Stoccaggio di Energia Elettrica, indicandolo come un’innovazione impareggiabile nel mercato dell’accumulo di energia.

Il PowerTitan raggiunge livelli di efficienza e prestazioni più elevati grazie alla tecnologia di raffreddamento a liquido. La variazione di temperatura tra le singole celle viene mantenuta al di sotto dei tre gradi Celsius, prolungando la durata del sistema del 10%. Il nuovo controller cluster può caricare e scaricare singolarmente rack batteria separati, migliorando del 6% le prestazioni complessive del sistema. La calibrazione automatica dello stato di carica (SoC) e il riempimento automatizzato del liquido di raffreddamento riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione.

Soluzione per la ricarica di veicoli elettrici abbinata ad accumulo fotovoltaico residenziale: oltre il previsto

Intersolar Europe è il momento opportuno per Sungrow per lanciare una serie di nuove offerte di prodotti al fine di aumentarne la diffusione commerciale e residenziale. Ciò include la soluzione per la ricarica di veicoli elettrici abbinata ad accumulo fotovoltaico residenziale, che consente di collegare insieme un sistema di accumulo e un caricabatterie per veicoli elettrici, rendendo i proprietari di case redditizi e resilienti di fronte a interruzioni dei servizi come interruzioni di corrente.

In termini di EV Charger Business di Sungrow, la Società espone la sua nuova soluzione di ricarica, AC011E-01. Questo caricabatterie per veicoli elettrici è l’ultima aggiunta alle soluzioni di batterie e inverter ibridi trifase esistenti di Sungrow. La batteria ha un design modulare con 3-8 moduli ciascuna. I clienti possono aumentare la capacità da 9,6 kWh fino a 25,6 kWh per la massima flessibilità. La soluzione per la ricarica di veicoli elettrici abbinata ad accumulo fotovoltaico rappresenta un nuovo sistema all-in-one per installazioni residenziali che va oltre le attese.

Altri punti salienti del debutto includono un nuovo contatore di energia con 2 TA per il retrofit di impianti esistenti e una nuova classe di potenza per gli inverter della serie Commercial Extreme: l’SG125CX, che è compatibile con i più recenti moduli fotovoltaici ad alta potenza presenti sul mercato.

“Intersolar Europe è un grande luogo di incontro per Sungrow, per i nostri partner e per le parti interessate. Trovarsi di persona costituisce una buona parte della nostra attività per lo sviluppo di prodotti di cui i nostri clienti hanno bisogno e per offrire il livello di servizio richiesto dai loro parchi fotovoltaici e di accumulo di energia. Quest’anno siamo lieti di incontrare nuovamente clienti e partner di persona per presentare nuove offerte che rendono la produzione di energia più sostenibile, affidabile, accessibile e redditizia”, ha affermato Lewis Li, Direttore Generale di Sungrow Europe allo stand (B3.450) di Sungrow.

“In qualità di membro di RE100 ed EP100, Sungrow è fermamente convinta che la sostenibilità sia nel nostro DNA e che il nostro impegno nel preservare il nostro pianeta sia fondamentale in tutto ciò che facciamo. Abbiamo intrapreso diverse azioni per il clima, tra cui la recente piantumazione di 500 alberi nelle vicinanze di Monaco di Baviera. Gli alberi sono stati piantati con il nostro partner PLANT-MY-TREE®”, ha aggiunto.

Riguardo Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. (“Sungrow”) è il marchio di inverter più bancabile al mondo con oltre 224 GW installati in tutto il mondo a dicembre 2021. Fondata nel 1997 dal professor Cao Renxian, Sungrow è leader nella ricerca e sviluppo di inverter solari con il più grande team di ricerca e sviluppo dedicato del settore e un ampio portafoglio di prodotti che offre soluzioni di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia (ESS) per applicazioni su scala industriale, commerciale e residenziali, così come soluzioni per impianti fotovoltaici galleggianti riconosciute a livello internazionale, soluzioni di guida NEV e soluzioni per stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Con una solida esperienza di 25 anni nel settore fotovoltaico, i prodotti Sungrow alimentano installazioni in oltre 150 paesi nel mondo.

Scopri di più su Sungrow visitando: www.sungrowpower.com.

