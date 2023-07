Intervista.it: Wolf Agency presenta la nuova testata giornalistica dedicata al marketing e al business

Luglio 19, 2023

(Adnkronos) – Torino, 19/07/2023 – Wolf Agency, agenzia web esperta nel settore della comunicazione e del marketing, è lieta di annunciare il lancio di un nuovo progetto editoriale: Intervista.it.

Questa innovativa testata giornalistica si focalizza sull’approfondimento e l’analisi del mondo del marketing e del business attraverso interviste esclusive con imprenditori, aziende, liberi professionisti e web agency di spicco.

Intervista.it sarà una fonte di informazioni e ispirazione per i professionisti del settore, offrendo un’ampia gamma di contenuti dedicati a eventi, strategie di marketing, tendenze del commercio e dell’industria, e molto altro ancora.

Grazie alla vasta esperienza e al know-how accumulato nel corso degli anni, Wolf Agency è pronta a portare avanti questo nuovo progetto editoriale per fornire una visione approfondita del panorama del business contemporaneo.

La testata giornalistica si distinguerà per la sua attenzione particolare agli eventi di ogni settore, garantendo, sempre di più, la copertura come Media Partner di importanti conferenze, fiere e incontri in ambito marketing, commercio e industria.

Gli intervistati saranno professionisti e imprenditori di successo che condivideranno le loro esperienze, strategie vincenti e progetti innovativi, offrendo al pubblico un’opportunità unica di conoscere e apprendere dalle migliori menti del settore.

Intervista.it si propone di essere una risorsa fondamentale per i professionisti del marketing, gli imprenditori e tutti coloro che sono interessati a rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e le migliori pratiche nel mondo degli affari, economia, marketing digitale e commercio.

Attraverso interviste approfondite e contenuti di qualità, la testata offre un’ampia gamma di informazioni utili per sviluppare strategie di successo e cogliere le opportunità emergenti.

“Con Intervista.it, ho voluto fondare una testata giornalistica che sia uno spazio dedicato all’approfondimento e all’ispirazione nel campo del marketing e del business”, afferma Isan Hydi, fondatore e CEO di Wolf Agency.

“Siamo entusiasti di dare voce a esperti del settore e di fornire ai nostri lettori un’ampia panoramica sulle tendenze e le novità che influenzano il mondo dell’imprenditoria sia digitale sia tradizionale. Siamo certi che Intervista.it diventerà presto un punto di riferimento per l’informazione nel campo del business e del marketing. Puntiamo a diventare media partner di tutti i principali eventi di settore.”

Intervista.it a breve lancia anche il suo nuovo format caratterizzato dalle interviste video nelle aziende, studi e agenzie degli imprenditori italiani.

L’uso del formato video, che viene aggiunto alla tradizionale intervista scritta, è stato pensato per riuscire ad aumentare il coinvolgimento del pubblico, per dare un volto riconoscibile all’azienda e supportare professionisti e imprenditori nel miglioramento della propria brand awareness.

Oggi, il formato video risulta essere tra i più apprezzati online per accedere velocemente a notizie, informazioni e curiosità. Ecco perché Intervista.it ha deciso di non soffermarsi esclusivamente sul lavoro di divulgazione digitale attraverso articoli, interviste e schede dedicate ad imprenditori di ogni settore merceologico.

Grazie alle interviste video, la nuova testata giornalistica Intervista.it vuole offrire agli imprenditori, esperti del marketing, aziende e liberi professionisti, una vetrina che gli permetta di dare un volto e una voce alle proprie attività.

“Oggi la visibilità è un fattore chiave per ogni attività, qualunque sia il settore di riferimento, ecco perché ho pensato che fosse giusto supportare al meglio gli imprenditori nelle loro campagne di comunicazione, fornendogli con Intervista.it uno spazio dedicato, con l’accesso a diversi format, puntando soprattutto alla video-intervista che ritengo essere tra gli strumenti più interessanti per farsi conoscere al proprio pubblico” afferma in conclusione, Isan Hydi, presentandoci il suo nuovo progetto, la testata giornalistica dedicata al business e al marketing, Intervista.it.

Per maggiori informazioni:

E-mail: info@intervista.it

https://www.intervista.it/interviste/

https://www.intervista.it/directory-aziende/

https://www.intervista.it/glossario/