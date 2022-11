Intuazione Eventi: “Con le piste di pattinaggio su ghiaccio circolari, si rinnova la magia del Natale”

Novembre 30, 2022

(Adnkronos) – La novità 2022 delle piste di ghiaccio che circondano le piazze cittadine, in un’ottica di sano divertimento e rilancio del territorio

Le festività di Natale sono alle porte e con esse la magica atmosfera che lo caratterizza e, immancabili, arrivano anche le piste di pattinaggio su ghiaccio.

Nella splendida cornice di Monopoli, in provincia di Bari, verrà inaugurata il prossimo 4 dicembre la tanto attesa pista di pattinaggio su ghiaccio, il cui circuito andrà a ricalcare la forma circolare della monumentale fontana di Piazza Vittorio Emanuele II. L’evento barese è secondo a quello dello scorso 28 novembre, che ha visto l’allestimento di una insolita pista di pattinaggio su ghiaccio ovale ad incorniciare la splendida aiuola centrale di Piazza Maria Immacolata a Taranto.

“La novità del 2022 delle nostre piste di pattinaggio su ghiaccio sta nella loro forma rotondeggiante, una scelta che supera gli schemi squadrati convenzionali per meglio integrarsi con l’architettura urbana dell’area in cui vengono allestite, spiega Domenico Zaccaria, titolare di Intuazione Eventi di Monopoli, in provincia di Bari. “L’innovativa idea nasce innanzitutto per dar vita a strutture temporanee rispettose degli ambienti urbani, con una posizione strategica e centrale, che non interferiscano sulla circolazione ma, anzi, che possano essere un plus per la frequentazione del centro cittadino, oasi urbane per ritrovarsi durante le feste e per gli acquisti natalizi. Proponiamo un Natale all’insegna dello stare insieme e della condivisione, portando l’atmosfera della festa nelle piazze, cuori pulsanti dei centri cittadini, coinvolgendo i più piccoli e le famiglie”.

La società Intuazione Eventi di Monopoli, è attiva dal 2012, nel settore dei servizi di noleggio, assistenza e vendita di attrezzature sportive; specializzata soprattutto in piste di pattinaggio sul ghiaccio, con una gamma completa di soluzioni che la confermano punto di riferimento per il Sud Italia nel proprio settore, grazie ad impianti ad alta efficienza e completamente personalizzabili.

“La pista di Piazza Maria Immacolata, con i suoi 4 metri di larghezza e ben 120 metri di lunghezza si snoda in un percorso insolito, emozionante e funzionale”, sottolinea Zaccaria. “Lavoriamo affinché le nostre città possano essere attrattive non solo in estate, ma tutto l’anno, per questo intendiamo sostenere iniziative a favore del territorio, del commercio e, non da ultimo, della felicità dei più giovani ma anche dei genitori e di tutti gli appassionati, esperti e non, di pattinaggio su ghiaccio. Un modo per tornare a respirare quell’aria di spensieratezza dopo un lungo e difficile periodo, magari indossando i pattini per provare l’ebbrezza della nuova pista di ghiaccio che disegna un circuito fluido e armonico”.

Le performanti piste di pattinaggio di Intuazione Eventi dispongono di impianti di produzione del ghiaccio a consumi ottimizzati, l’azienda garantisce servizi a 360°, compreso montaggio, gestione e smontaggio dell’attrezzatura e di tutta l’impiantistica, con un’assistenza garantita 24 ore su 24.

