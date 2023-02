Investimenti online: facciamo il punto sui migliori broker del momento con Trading Online Pro

Febbraio 24, 2023

(Adnkronos) – Milano, febbraio 2023 – Il trading online rappresenta un approccio operativo particolarmente apprezzato da chi negozia sui mercati finanziari, in quanto permette di cogliere opportunità sia sui movimenti al rialzo sui movimenti sia al ribasso che i vari asset sviluppano all’interno di una macro tendenza dei prezzi.

Naturalmente, è bene ricordare che, al pari di ogni altra modalità di investimento, anche il trading comporta dei rischi, senza contare che l’efficacia di una strategia è sempre subordinata all’impiego di tool con determinate funzionalità.

Per esempio, per intercettare i downtrend del mercato, è necessario che il software utilizzato per il trading implementi lo short selling. Inoltre è bene tenere presente che, a seconda delle tecniche operative attuate, è essenziale servirsi di una piattaforma con specifiche caratteristiche.

È chiaro che valutare l’opportunità di scegliere un broker piuttosto che un altro non è un esercizio semplice, soprattutto per un investitore con poca esperienza. Tuttavia sul web è possibile consultare portali specializzati che permettono di individuare, con maggiore facilità, le tipologie di servizi, erogati dagli intermediari finanziari, funzionali alla propria operatività.

Ne costituisce un esempio Tradingonlinepro.it, che ha redatto una guida con interessanti spunti di riflessione sui migliori broker del momento: in particolare, vengono illustrate le peculiarità da ricercare in una piattaforma di negoziazione, non solo per rispondere a esigenze operative, ma anche per tutelare i risparmi personali.

Broker online ECN o Market Maker?

Come evidenziano gli esperti di Tradingonlinepro.it, prima di scegliere un trading tool, è importare considerare che i broker si dividono in due categorie: i soggetti market maker e i soggetti ECN.

Nel primo caso l’intermediario non solo mette in comunicazione l’utente con la piazza di scambio su cui intende investire, ma funge anche da controparte in fase di contrattazione; nel secondo caso gli iscritti agiscono all’interno di una MTF – multilateral trading facility – predisposta dalla società e sono in grado di osservare la profondità del mercato e di interagire eventualmente con altri utenti presenti nel book.

Il vantaggio di un broker ECN, spiega il tutorial di Tradingonlinepro.it, si concretizza soprattutto per i trader che utilizzano tecniche operative molto sofisticate in quanto, aggregando le quotazioni da diversi provider di dati, tali intermediari possono garantire sui vari sottostanti gli spread bid ask più contenuti e una velocità di esecuzione degli ordini nettamente superiore a quella disponibile sui TOL rilasciati dai broker market maker: proprio per questo motivo l’infrastruttura tecnologica in questione ben si sposa con le strategie ad alta frequenza, come lo scalping o il trading intraday.

Trading online: money management e gestione del rischio

Per definire una strategia che preveda l’uso di funzionalità come la vendita allo scoperto o la leva finanziaria è indispensabile che la piattaforma analitica e dispositiva offra agli utenti strumenti tali da poter porre in essere un adeguato money management e conseguentemente una corretta gestione del rischio.

Per questo motivo sui vari tool, oltre ai grafici per valutare le strutture di prezzo degli asset oggetto di negoziazione, sono presenti gli ordini condizionati, gli ordini stop loss e gli ordini take profit.

Per aderire ai servizi di un broker online, indipendentemente se la scelta ricada su una società ECN o su una società market maker, è sufficiente eseguire una procedura online che richiede la registrazione dei dati personali e la trasmissione dei documenti di identità.

L’aspetto interessante di tali trading account, come evidenziato nella guida di Tradingonlinepro.it, è rappresentato dall’opportunità di utilizzare tutta l’infrastruttura senza alcun costo e anche con piccole somme di denaro.

