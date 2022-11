Investire in oro, conviene o no? Le cose da sapere in una guida

Novembre 11, 2022

(Adnkronos) – Milano, 11 novembre 2022. L’inflazione resta elevata, i tassi si alzano, il mondo secondo alcuni economisti di avvicina a grandi passi ad una possibile recessione: quindi è il momento diinvestire in oro?

Sull’argomento SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, fra le pioniere del settore in Italia, ha scritto una guida sempre attuale scaricabile dal proprio sito su investire in oro, che può fornire diversi spunti di analisi e riflessione.

Guardare l’andamento dell’oro nel 2022 può sembrare un rompicapo anche perché tra tutti i cosiddettibeni rifugio sfruttati dagli investitori in ambito finanziario, il metallo giallo è quello che ha forse aspetti più complessi e articolati. In valore assoluto il metallo giallo non ha brillato certo nel 2022 se si guarda al prezzo in dollari all’oncia (la misura ufficiale) ma si è comportato comunque meglio di azioni e obbligazioni. Per non parlare delle criptovalute e degli investimenti che lo scorso anno venivano presentati come wow.

Se poi si era esposti all’oro con l’esposizione in dollari Usa (la valuta ufficiale di riferimento) e non lo si possedeva con un fondo o un ETF a cambio coperto il bilancio è positivo grazie all’effetto valutario.

E proprio in questi giorni l’oro ha peraltro toccato i massimi di fine agosto a 1737 dollari l’oncia e fra i motivi la possibilità che il mercato fiuta che i tassi d’interesse obbligazionari possano scendere e questo ne aiuterebbe i corsi perché oggi la “concorrenza” delle obbligazioni si fa sentire visto che detenere oro non produce interessi.

L’oro non è poi solo uno strumento d’investimento, ma è anche utilizzato in diverse industrie e settori commerciali, oltre a essere utilizzato dalle banche centrali come “contrappeso” da mettere sulla bilancia delle diverse economie nazionali per equilibrare l’andamento della propria valuta in funzione della bilancia commerciale e, più in generale, dell’economia.

Inoltre, un elemento spesso trascurato da chi desidera investire nell’oro è quello del timing. È infatti un’illusione pensare che il prezzo dell’ora cresca costantemente. Ma quandoinvestire in oroe con che peso nel proprio portafogli cioè come scegliere il momento giusto per comprare o per vendere? Per una simile decisione è bene conoscerne le caratteristiche nel tempo come “asset class”, i suoi pro e contro e un consulente finanziario indipendente senza conflitti d’interesse come SoldiExpert SCF è in grado di valutare cliente per cliente il suo profilo di rischio e indicare la strada migliore da percorrere. Oltre a tenere d’occhio i mercati.

BANCHE CENTRALI VS GIOIELLIERI

Fatte queste premesse, un’occhiata alle scelte delle banche centrali e dell’industria dà una chiara idea di alcune tendenze in atto. L’acquisto di oro a livello mondiale da parte di Fed, BCE & Co. (ma soprattutto da parte di Turchia e India ovvero delle banche centrali) è cresciuto da 922 tonnellate del periodo luglio-settembre 2021 alle 1.181 tonnellate dello stesso periodo 2022, con un incremento di quasi il 30% (fonte associazione delle imprese aurifere mondiali WGC).Di questa scelta di investire in oro, la negoziazione da parte delle banche centrali rappresenta il 56% del totale caratterizzata da una crescita record.Insomma, le banche centrali accumulano oro in modo più elevato che nel recente passato.

Malgrado i massicci acquisti, però, l’innalzamento dei tassi da parte delle stesse banche centrali spinge il rendimento di obbligazioni, titoli di Stato e altri strumento collegati. Quindi gli investitori si alleggeriscono dell’oro (ed ecco spiegato il calo iniziato nella primavera 2022 guardando anche i flussi degli ETC collegati) per diversificare parzialmente in cerca di rendimenti più alti.

COME INVESTIRE IN OROCON ETF, ETC

Vi sono molti modi di investire in oro e ognuno presuppone vantaggi e rischi differenti. Derivati, fondi comuni, ETF (quote di fondi comuni quotate in borsa), ETC (titoli emessi a fronte di un investimento diretto nel sottostante), azioni di società attive nel settore dell’oro, monete, lingotti, conti oro e così via.

In linea generale, non vi è uno strumento finanziario “migliore” di un altro, poiché il grado di rischio e di complessità di ogni strumento devono essere valutati in stretta relazione con il profilo di ogni singolo investitore e con il timing, il momento dell’investimento.

Dal punto di vista sia finanziario sia fiscale, gli ETCed ETF sull’oro possono infatti rappresentare un interessante punto di equilibrio. Consentono una buona diversificazione del portafoglio permettendo anche di accedere a panieri di azioni di società attive nel settore aurifero. Questa tipologia di ETF integra così l’attenzione per l’oro con quella per il mercato azionario. Gli ETC (e ovviamente non solo gli ETF sull’oro), godono inoltre di alcuni interessanti vantaggi fiscali illustrati nell’ebook già citato.

