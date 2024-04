Investire sulle persone: il GROW People Management Program di SKS365 alla sua 2°edizione, in versione “pro”

24 Aprile 2024

(Adnkronos) – Undici manager dell’azienda si sono riuniti a Belgrado per la seconda edizione del programma di formazione dedicato ai senior people manager. Dal 15 al 19 aprile i partecipanti hanno avuto l’opportunità di sviluppare nuove competenze attraverso attività formative, workshop e team building

Belgrado, 24 aprile 2024 – Costruire e coltivare le relazioni, condividere esperienze, sperimentare attività di brainstorming e team building. Sono alcuni dei temi che SKS365, tra gli operatori leader nel settore del gaming e del betting, ha sviluppato nel corso del GROW People Management Program 2024, il programma di formazione avanzato dedicato ai senior people manager dell’azienda.

La scorsa settimana, undici manager provenienti dalle quattro sedi del gruppo – Malta, Italia, Austria e Serbia – si sono riuniti a Belgrado per l’edizione 2.0 del programma. Dal 15 al 19 aprile, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di sviluppare nuove competenze per la crescita individuale e del team, e di vivere per alcuni giorni le meraviglie della capitale serba, attraverso una serie di attività formative, workshop e di team building.

Creato nel 2023 con lo scopo di sviluppare competenze nella gestione di un team da parte dei manager più giovani, l’iniziativa GROWpmp si è evoluta quest’anno con il nuovo programma dedicato ai people manager più senior dell’azienda – provenienti dai dipartimenti Commercial, Product and Development, Finance e Sportsbook – con l’obiettivo di consolidare ulteriormente le loro capacità e prepararsi alle nuove sfide professionali.

Il programma GROWpmp ha toccato una serie di argomenti chiave. Tra questi, le tecniche di comunicazione persuasiva e per creare un team di lavoro coeso ed efficace, il tema della diversità e dell’inclusione nell’ambiente di lavoro, fino a competenze di presentazione, di gestione finanziaria e reportistica gestionale: tutti argomenti sviluppati con il supporto di professionisti esterni ed esperti interni, e con la supervisione del team People & Culture di SKS365.