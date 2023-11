Investitore efficace: l’educazione finanziaria come chiave per il benessere e l’indipendenza economica

Novembre 27, 2023

(Adnkronos) – Milano, 27 novembre 2023 – L’alfabetizzazione finanziaria è il cardine di una società moderna ed è fondamentale per assicurare a ciascun individuo la capacità di gestire il proprio denaro con saggezza e previdenza. In un’epoca di crescente complessità economica, gli italiani si trovano a dover colmare un gap significativo in termini di competenze finanziarie. Lo studio “Measuring the financial literacy of the adult population: the experience of Banca d’Italia” del 2018 ha messo in luce una lacuna preoccupante: solo il 30% degli italiani mostra una conoscenza adeguata in economia domestica, ben al di sotto della media OCSE del 62%. In questo contesto si inserisce la missione di Investitore Efficace, l’avanguardia nel campo della formazione digitale e consulenza finanziaria indipendente.

Investitore Efficace, fondata dal visionario Felipe Orrego, si è rapidamente affermata come il percorso di formazione finanziaria più efficace in Italia. La missione è creare un mondo di persone alfabetizzate e libere finanziariamente.

Attraverso Investitore Efficace, Orrego si è posto l’obiettivo di trasmettere un’educazione finanziaria che equipaggi gli individui con gli strumenti necessari per raggiungere la sicurezza, il benessere e la libertà finanziaria.

Orrego, con un investimento di oltre €300.000 nella propria formazione e una profonda conoscenza derivante dallo studio di decine di libri di finanza personale, ha sviluppato un percorso che ha già trasformato la vita finanziaria di centinaia di persone. Questi individui hanno imparato come generare rendite mensili significative, con un investimento di tempo minimo per la gestione dei propri asset. I risultati dei clienti dimostrano che l’indipendenza economica non è un privilegio per pochi, ma una meta raggiungibile anche da chi riesce a risparmiare poche centinaia di euro al mese o ha piccoli capitali di partenza, secondo Orrego.

Il percorso Investitore Efficace si articola in diverse fasi: dal Pre-corso ABC Finanziario Efficace, che introduce le nozioni di base, al manuale dell’Investitore Efficace che condensa conoscenze e competenze avanzate, fino alle consulenze a tu per tu. I clienti hanno l’opportunità di interagire con una community di investitori e di partecipare a incontri formativi diretti da Felipe Orrego e dal suo team che include 2 consulenti finanziari indipendenti, regolarmente iscritti all’albo.

Orrego sottolinea come il contatto diretto con i clienti e la personalizzazione del percorso formativo siano la chiave dei loro risultati.

Gli oltre 350 clienti del percorso Investitore Efficace hanno messo in atto la pianificazione più sicura ed efficace per generare rendite mensili da almeno € 2.000 dagli investimenti. Realizzare una rendita di €2.000 al mese è fattibile per tutti. Per alcuni anche prima dei 45 anni. Tramite il percorso migliaia e migliaia di persone otterranno questi risultati e saranno finalmente libere dai problemi economici, come lo sono per Orrego gli attuali clienti.

Guardando al futuro, Investitore Efficace punta a estendere il proprio impatto, ispirando sempre più persone ad acquisire la libertà finanziaria. L’obiettivo è raggiungere e formare un numero sempre maggiore di persone, per permettere a tutti di navigare senza paura e con efficacia nel mare delle opportunità finanziarie, è il proclama di Orrego.

Il percorso Investitore Efficace non è solo formativo ma anche trasformativo. Si tratta di un viaggio che cambia la mentalità e il rapporto con il denaro, con l’obiettivo di rendere ogni individuo capace non solo di gestire ma anche di far fruttare al meglio le proprie risorse finanziarie. https://www.investitoreefficace.com/