IoT: ZioTesterannuncia nuovi prodotti innovativi per ESP32-DevKitC

Ottobre 27, 2023

(Adnkronos) – Milano, 27 ottobre, 2023 – ZioTester.it, eCommerce specializzato nella vendita di sistemi di illuminazione, materiale elettrico e tutto il necessario per il faidate, segna un altro importante traguardo con il lancio di tre prodotti destinati a innovare l’uso dell’ESP32-DevKitC nel campo dell’Internet of Things (IoT).

La decisione di sviluppare questi nuovi prodotti nasce da un’esigenza identificata durante le innumerevoli ore di studio e applicazione pratiche: garantire stabilità, efficienza e una connessione di rete affidabile per applicazioni in produzione H24, aspetti spesso sottovalutati.

Dettagli dei nuovi prodotti:

1.ESP32-DevKitC-Multimedia-Board: Questa scheda multifunzionale facilita lo sviluppo di applicazioni multimediali, integrando funzionalità come display, interruttori a pulsante, SD Card e audio in/out. La sua progettazione consente una rapida connessione di periferiche multimediali all’ESP32, riducendo il tempo di lavoro su breadboard e minimizzando gli errori di connessione.

2.ESP32-DevKitC-LAN8720: Innovativa per la sua capacità di aggiungere funzionalità ethernet all’ESP32-DevKitC tramite il chip LAN8720. Include una morsettiera pratica per il collegamento di periferiche, trasformando l’ESP32 in un dispositivo con LAN integrata.

3.ESP32-DevKitC-Screw-Terminal: Progettata per testare progetti con l’ESP32-DevKitC, questa morsettiera da 38 PIN elimina i conflitti e gli errori di assemblaggio, facilitando l’implementazione di progetti.

ZioTester non si limita a fornire strumenti fisici. L’azienda ha anche inaugurato un Laboratorio Virtuale, una piattaforma dove gli utenti possono esplorare progetti, acquisire suggerimenti pratici e trovare ispirazione per nuove creazioni nel mondo dell’IoT e dell’automazione. Questo spazio è dedicato a coloro che desiderano sperimentare e “smanettare” con le ultime innovazioni tecnologiche.

BestBuying Srl, società madre di ZioTester, ha investito significativamente in progetti che vanno oltre il suo core business, culminando nella creazione di un laboratorio di ricerca e sviluppo a 360 gradi. Questo ambiente stimolante ha permesso al team di raggiungere traguardi notevoli in vari settori, dalla stampa 3D alla programmazione di microcontroller, dalla prototipazione di PCB all’automazione industriale e agricola.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sito di ZioTester www.ziotester.it.