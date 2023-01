Iovino (Officine Verticali Nord): “Tempi brevi, costi contenuti e maggiore sicurezza: tutti i vantaggi dell’edilizia su fune”

Gennaio 3, 2023

(Roma, 3 gennaio 2023) – L’azienda offre diversi servizi, dalle ristrutturazioni alla manutenzione di tetti e gronde, alla pulizia di vetri ad alta quota

Roma, 3 gennaio 2023 – I diversi bonus previsti negli ultimi anni hanno fatto aumentare in maniera esponenziale gli interventi edilizi, con piccoli e grandi cantieri aperti in tutta Italia. E accanto alla richiesta di servizi tradizionali è aumentata anche quella per interventi realizzati su fune, dei quali risultano evidenti i vantaggi. “Lavorando su fune si limitano in modo consistente i costi per le opere provvisionali, dal momento che non è necessario realizzare ponteggi. E questo – spiega Maurizio Iovino, titolare insieme a Flavio Zanini di Officine Verticali Nord, azienda romana fondata nel 2016 che esegue sia interventi su fune che tradizionali – porta con sé altri due benefici: da una parte con l’assenza dei ponteggi si riduce il rischio di intrusioni da parte di malintenzionati e dall’altra diminuisce decisamente l’impatto visivo del cantiere”.

Le attività svolte su fune sono molteplici: dalle ristrutturazioni alle impermeabilizzazioni, dalla manutenzione di tetti e grondaie alla pulizia dei vetri ad alta quota e dei pannelli solari, passando per l’installazione di linee vita, al taglio del verde, disgaggio e installazione di rete di protezione paramassi. “A fare la differenza in questo settore sono la documentazione in regola e le certificazioni di cui un’azienda può essere in possesso. Noi, per esempio, siamo abilitati al Mepa per lavorare con le pubbliche amministrazioni” aggiunge Iovino, che sottolinea anche “l’importanza dell’esperienza accumulata nel settore, che ci consente di consigliare al cliente la modalità migliore con cui intervenire, ovvero la scelta tra fune, piattaforma o ponteggio”.

Tra gli interventi eseguiti da Officine Verticali Nord spiccano la ristrutturazione dell’Ospedale Icot di Latina, la pulizia delle vetrate delle sedi di Microsoft, Infocamere e Farmaceutica Angelini, il ripristino della facciata principale della Cattedrale di Civitavecchia, delle mura perimetrali delle sedi della Congregazione dei Missionari del Sacro Cuore in Roma, della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue in Roma e dell’Associazione Cattolica D’America per le Missioni Estere, la manutenzione presso le sedi delle ambasciate di Turchia, Svizzera ed Austria ed infine la recente ristrutturazione della copertura e delle facciate del Comune di Fiuggi, in provincia di Frosinone. Tutte operazioni che, chiaramente, richiedono l’impiego di personale altamente specializzato, in possesso dell’apposita abilitazione. Al contrario di quanto si possa pensare, i lavori eseguiti su fune non risultano più costosi di quelli effettuati in modo tradizionale e, soprattutto, consentono di ridurre le tempistiche: “Non avendo bisogno di allestire ponteggi impieghiamo solo il tempo necessario per eseguire le operazioni. Un esempio? Per sostituire una porzione di canale di gronda su un palazzo di 6 o 7 piani, noi abbiamo bisogno di due ore, montare e smontare l’impalcatura richiederebbe due giorni”.

Contatti: https://www.officineverticali.it/