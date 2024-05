Ippica – City of Troy favorito nel Derby ma Los Angeles vuole imitare il padre: il trionfo del figlio di Camelot a 4,50 su Sisal.it

29 Maggio 2024

(Adnkronos) – Roma, 29 maggio 2024 – Epsom si prepara a vivere, come ogni anno, il suo sabato più importante: il 1 giugno è, infatti, in programma il Derby, forse la corsa di galoppo più famosa al mondo. Il Derby, riservato ai cavalli di tre anni, fa parte, insieme alle 2000 Ghineee e al St Leger, della famosa Tripla Corona del galoppo britannico. Gli esperti Sisal vedono una gara molto combattuta con City of Troy che parte favorito, nelle quote antepost, a 4,00. Il baio statunitense, sempre in coppia con Ryan Moore, ha uno score quasi perfetto come dimostrano le tre vittorie su quattro uscite ma, per la prima volta, affronta una distanza di 2400 metri. Le aspettative su City of Troy rimangono però altissime.

Tante, tantissime attenzioni saranno però rivolte a Los Angeles, il tre anni irlandese che sogna un pomeriggio da incorniciare sulle orme del padre, Camelot. Lo stallone britannico nel 2012 arrivò a un passo dalla leggenda vincendo le 2000 Ghinee, il Derby e giungendo secondo nel St Leger: Camelot vide sfumare la Tripla Corona di un nulla. Un’impresa mai più realizzata dal 1970 quando il canadese Nijinsky, montato da Lester Piggott si impose nelle tre competizioni. Los Angeles vuole bissare il successo di Camelot e, essendo ancora imbattuto, ne ha tutte le possibilità tanto che il suo successo è offerto a 4,50. Piccola curiosità: padre e figlio sono entrambi allenati da Adrien O’Brien che, con 9 successi, è il trainer con più vittorie nella corsa.

Il podio dei favoriti nel Derby è completato da Ancient Wisdom. Il baio transalpino, allievo di Charlie Appleby, è pronto a inserirsi tra i due litiganti per entrare nella storia del galoppo visto che accade questo a chi trionfa a Epsom. La vittoria, in quota a 5,50, sarebbe la quinta in carriera e la prima su una distanza così lunga.

