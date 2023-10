Ippolito Piraino, Roma: “Studio Piraino, come ottenere il giusto risarcimento danni a seguito di incidente stradale”

Ottobre 31, 2023

(Adnkronos) – L’esclusiva specializzazione nel settore dell’infortunistica stradale per il massimo risarcimento dei danni subiti dalla parte lesa riducendo i tempi di attesa

Roma, 31 ottobre 2023. Il risarcimento danni da sinistro stradale è un argomento estremamente delicato e complesso, in quanto coinvolge l’interessato tanto dal punto di vista economico che psicologico. Per ottenere il giusto risarcimento del danno a seguito di un incidente stradale, è necessario, oltreché molto vantaggioso, rivolgersi direttamente ad esperti professionisti nella gestione della pratica di risarcimento. Tra i pochi studi in Italia ad operare esclusivamente nel settore, spicca lo Studio Piraino di Roma, il miglior Studio del Lazio che si distingue fortemente per esperienza, professionalità e risultati ottenuti nell’ambito del massimo risarcimento danni da incidente stradale.

“Una gestione sbagliata del sinistro, non solo compromette l’ottenimento del giusto risarcimento, ma allunga in modo esorbitante i tempi d’attesa: in Italia, stando ai dati, circa l’80% delle persone danneggiate da sinistri stradali subisce questa duplice ed inaccettabile ingiustizia”, spiega Ippolito Piraino, titolare dello Studio Piraino di Roma. “Ciò accade perché, nella maggior parte dei casi, ci si rivolge esclusivamente al proprio assicuratore delegando a quest’ultimo l’apertura della pratica e restando in passiva attesa delle valutazioni univoche della Compagnia. In un contesto tale, è scontato che quest’ultima ha gioco facile nello sfruttare a proprio vantaggio la pressoché totale ignoranza della materia del danneggiato”.

Lo Studio Piraino di Roma, da ben venticinque anni, opera con l’obiettivo esclusivo di tutelare i diritti delle vittime da sinistri stradali, accompagnandole lungo tutto l’iter ed offrendo loro un’assistenza completa per il conseguimento del massimo risarcimento danni, senza ricorrere alle cause e senza richiedere al cliente alcun anticipo dei costi fino a liquidazione ottenuta.

Nel tempo, lo Studio Piraino ha integrato il suo team arricchendolo con figure preparate e altamente specializzate per garantire l’eccellenza del servizio: patrocinatori certificati alla Norma Uni, medici legali, tecnici cinematici e avvocati di grande maturità professionale in Infortunistica Stradale, gestiscono con tempestività, competenza e professionalità ogni aspetto delle pratiche di risarcimento, assicurando ai propri assistiti un supporto totale: dalla sfera legale e burocratica alle visite mediche, passando per la riparazione del veicolo.

“Chi ha subito un incidente stradale e i suoi congiunti necessitano in primis di fiducia, sostegno, chiarezza ed un linguaggio comprensibile che consenta loro di comprendere nel dettaglio sia le dinamiche della pratica che i propri diritti”, sottolinea Piraino. “La nostra mission è, da sempre, focalizzata unicamente sugli interessi delle persone danneggiate: siamo al loro fianco dal momento del sinistro per aiutarle ad orientarsi al meglio, per la quantificazione effettiva del danno subito e per garantire loro il giusto supporto per l’ottenimento in tempi rapidi del massimo risarcimento possibile”.

Il lavoro di squadra dello Studio Piraino si traduce in valore aggiunto, ponendo sempre al centro dell’attività la vittima del sinistro stradale. La gestione grandangolare di ogni singolo caso consente allo Studio romano di cogliere e valorizzare ogni specifica voce di danno, sia patrimoniale che biologico e morale, conferendogli così la necessaria autorevolezza nei confronti delle compagnie assicurative in fase di contraddittorio, al fine di evitare una quantificazione sottostimata dei danni e garantendo che l’importo del risarcimento sia comprensivo di tutte le voci risarcibili. Non solo, lo Studio Piraino si fa carico di tutte le incombenze del caso, sollevando i propri assistiti da qualsiasi pensiero connesso a: rapporti con le istituzioni, quali ad esempio tribunali, uffici tecnici, polizia, procure, ma anche rapporti con le strutture sanitarie ed i medici per l’organizzazione delle cure necessarie.

La peculiare capacità del team nel riuscire ad ottenere risultati migliori di altri in termini di risarcimenti è dovuta ad un modus operandi unico nel suo genere: coordinando le varie attività come un vero team dirigenziale, individuando e mettendo in atto, fin da subito, le procedure più efficaci allo scopo di ottenere, caso per caso, il massimo risarcimento possibile.

