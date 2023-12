Ippolito Piraino, Studio Piraino Infortunistica Stradale: “Vittima di incidente stradale ottiene il massimo risarcimento dei danni”

Dicembre 7, 2023

(Adnkronos) – Il caso di una vittima investita sulle strisce pedonali, liquidazione record grazie al metodo di lavoro esclusivo dello Studio romano

Roma, 7 dicembre 2023. In caso di incidenti stradali hanno diritto di chiedere ed ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti: i guidatori di veicoli, i trasportati, i familiari della vittima, i pedoni investiti. La storia di Valentina, seguita ed assistita dallo Studio Piraino di Roma, rientra in quest’ultima categoria ed è un esempio di come, se supportati da professionisti del settore, è possibile ottenere il massimo risarcimento dei danni subiti, siano essi: patrimoniali, non patrimoniali, biologici, morali, riflessi ed esistenziali.

“Dopo aver letto in internet un articolo su di me e sul nostro sistema di lavoro, nel 2021, i genitori di Valentina hanno deciso di rivolgersi a noi, avendo passato due lunghi ed estenuanti anni nel vano tentativo di ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente subito nel 2019 dalla figlia per il quale l’assicurazione voleva pagare solo poche decine di migliaia di euro che avrebbero coperto appena le spese mediche e le cure affrontate”, introduce Ippolito Piraino, titolare dell’omonimo Studio. “La ragazza, all’epoca trentaseienne, era appena uscita dal luogo di lavoro e, mentre si accingeva ad attraversare le strisce pedonali, è stata investita da una moto in transito che non si è fermata al suo passaggio, subendo un importante trauma cranico. Per Valentina ha inizio il calvario: la frattura dell’osso occipitale le comporta un danno assonale, il più devastante tipo di lesione cerebrale successiva a un trauma cranico con conseguente perdita di conoscenza, danni ai vasi sanguigni e ai nervi, problemi di memoria e nei cinque sensi, difficoltà cognitive, disturbi psicologici e problemi a parlare. La storia di Valentina è una delle tante che rappresentano la gravità di situazioni che, se non seguite tempestivamente ed opportunamente sia a livello medico che legale, comportano danni permanenti e gravi tanto a livello fisico che patrimoniale”.

Affidabilità, trasparenza e credibilità sono i capisaldi dello Studio Piraino di Roma che, da oltre 25 anni, si distingue sul territorio laziale nella tutela esclusiva delle vittime di sinistri stradali per garantire loro il massimo risarcimento. Il team Piraino è altamente specializzato su ogni aspetto che riguarda l’Infortunistica Stradale, ottemperando ogni aspetto delle pratiche e facendosi carico, dopo un’attenta valutazione, dell’anticipo dei costi di gestione fino a risarcimento ottenuto. Lo Studio romano collabora con medici legali di fiducia e si occupa personalmente di organizzare ed accompagnare i propri assistiti alle visite mediche specialistiche necessarie presso le migliori strutture sanitarie private. Non solo, si avvale del supporto di carrozzerie ed officine convenzionate per la riparazione dei veicoli, gestendo tutte le trattative con l’assicurazione per ottenere il massimo del risarcimento di ogni singola voce di danno, riducendo notevolmente i tempi di attesa.

“Specialmente per sinistri stradali con gravi danni fisici a persone, come appunto il caso di Valentina, risulta fondamentale tutelarsi al meglio affidandosi sin da subito a professionisti davvero competenti, che non tralascino nessun aspetto che possa concorrere a documentare tutte le voci di danno utili a determinare l’ammontare complessivo della richiesta di risarcimento danni da presentare all’assicurazione”, sottolinea Piraino. “Le compagnie assicurative, infatti, risarciscono soltanto ciò che viene dapprima documentato e successivamente verificato dai propri periti e medici legali. Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto con la pratica di Valentina, dato che la compagnia di assicurazioni non voleva pagare oltre le poche decine di migliaia di euro. Il minuzioso e scrupoloso lavoro di squadra e la nostra ‘lotta’ supportata da un intenso studio sulla pratica, ci hanno permesso di raggiungere un traguardo eccezionale, ottenendo una liquidazione di svariate centinaia di migliaia di euro, con sua e nostra grande soddisfazione”.

I successi nelle casistiche seguite dallo Studio Piraino di Roma sono il risultato di un servizio che si distingue per personalizzazione ed esclusività, offrendo ai propri assistiti un supporto completo e concreto per la gestione professionale dei sinistri stradali, volta ad ottenere il massimo risarcimento riducendo sensibilmente i tempi di attesa.

Contatti: www.studiopiraino.it