IRINA SHAYK TORNA IN SCENA PER L’ULTIMA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI SELF-PORTRAIT

Maggio 12, 2022

LONDRA, 12 maggio 2022 /PRNewswire/– Il marchio di moda londinese self-portrait ha presentato oggi una serie di immagini della sua ultima campagna con Irina Shayk, che ritorna dopo il suo debutto per il marchio lo scorso anno.

Immortalata dal fotografo Carlijn Jacobs a New York, Irina indossa capi della Pre-collezione Autunno/Inverno 2022 di self-portrait.

La campagna continua una narrazione visiva che coglie e celebra i diversi aspetti della donna self-portrait; nel corso del mese saranno divulgate altre immagini che mostreranno un’evoluzione del personaggio di Irina.

Han Chong ha dichiarato:

“Ho voluto trasformare la nostra campagna in qualcosa che fosse davvero forte, potente e pulito per rappresentare la gioia e la fiducia associate al nostro marchio e per celebrare lo spirito al centro di questa nuova collezione. Irina è la donna perfetta per noi: ha carattere e personalità da vendere, ed è in grado di mostrare i diversi lati della donna self-portrait con grande naturalezza. Sono davvero lieto di lavorare con lei e che la nostra relazione creativa continui a evolversi”.

Irina Shayk ha commentato:

“Mi è piaciuto lavorare con self-portrait, un marchio che celebra le donne e ama farle sentire al meglio. Lavorare con loro è davvero come stare in famiglia”.

La Pre-collezione Autunno/Inverno 2022 di self-portrait introduce un approccio raffinato all’abbigliamento in primavera. Il punto focale sono le linee essenziali, arricchite da voluminosi dettagli in pizzo e trasposte su capi di maglieria che seguono la silhouette, proposti in colori che vanno dai pastelli, a tonalità vivaci, fino a toni più neutri.

Il lancio della campagna coincide con l’arrivo online e nei negozi della Pre-collezione Autunno/Inverno 2022 del marchio. La collezione è ora disponibile online su self-portrait.com, nei negozi di self-portrait in tutto il mondo, compreso il flagship store di Londra, e presso i rivenditori della rete globale di partner.

Fondata a Londra nel 2013 da Han Chong, self-portrait è diventata sinonimo di empowerment della donna moderna attraverso un abbigliamento funzionale per il giorno e la sera. Il marchio è inoltre fortemente impegnato a sostenere i talenti creativi britannici attraverso una serie di iniziative, tra cui un programma di borse di studio con l’istituto di moda Central Saint Martins.

“Mentre disegnavo questa collezione, pensavo molto alle gioie della primavera, la stagione in cui sapevo che i capi sarebbero stati consegnati nei negozi. Volevo creare una collezione allegra e matura, che si concentrasse su linee pulite e colori forti e audaci. Le nostre forme chiave sono reinterpretate in un’ottica femminile e contemporanea. In più, vengono introdotte nuove forme, tra cui abbigliamento da sera interamente in maglia e mini abiti in una vivace palette che ispira buonumore”.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1816551/Self_Portrait_Irina_Shayk__1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1816552/Self_Portrait_Irina_Shayk__2.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1816553/Self_Portrait_Irina_Shayk__3.jpg