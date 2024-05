Isola dei Famosi 2024 – Stoppa favorito ma occhio alla Brandi: il trionfo, a 5,00 su Sisal.it, sarebbe un regalo di nozze stupendo

22 Maggio 2024

(Adnkronos) – Roma, 22 maggio 2024 – Dopo aver debuttato nella fascia oraria della domenica, l’Isola dei Famosi tornerà in onda stasera: gli esperti Sisal hanno già pronosticato il naufrago che toccherà la terra promessa della vittoria finale. È Edoardo Stoppa, il cui trionfo è offerto a 1,50. L’avventura che dovrà vivere su Playa Olimpo insieme a Samuel Peron, al momento tra i protagonisti visto che, insieme ad Aras Senol ed Edoardo Franco, occupa il terzo gradino del podio dei favoriti a 7,50, sembrerebbe proprio che non comprometterà il suo ruolo. Stoppa piace e il suo spirito di avventura convince e appassiona il pubblico sempre più.

Tuttavia, non bisogna sottovalutare Matilde Brandi. Dopo aver ricevuto una sorprendente proposta di matrimonio, accettata, durante la scorsa puntata da parte del compagno Francesco Tafanelli, la naufraga, vincente a 5,00, rimane la principale antagonista dell’ex inviato di Striscia la Notizia.

Chi difficilmente non lascerà l’Isola da vincitore è Artur Dainese: il modello di origini ucraine rimane distaccato dal resto del gruppo, il suo trionfo si gioca a 20, ed è già in nomination per questa sera insieme all’attore Aras Senol e la ballerina e modella Greta Zuccarello (9,00). Chissà se sarà proprio il “bello che non balla” a dover abbandonare definitivamente l’Honduras nella puntata odierna.

Il reality show condotto da Vladimir Luxuria continua a regalare suspense e sorprese: la competizione è ancora aperta a colpi di scena inaspettati, non ci resta dunque che seguire le avventure dei naufraghi e scoprire come andrà a finire!

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milioni di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra e di New York.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa