Istituto Internazionale Kinesiologia PHYSIS, Bergamo: “Il nuovo corso ‘K-PhysisFoundations’, dalla Matrice Extra Cellulare ai Meridiani Straordinari della Medicina Cinese”

(Adnkronos) – Dal 16 al 19 novembre, quattro giorni di approfondimenti in ambito Kinesiologico rivolti a Kinesiologi, Naturopati, Osteopati, Agopuntori, Omeopati e Medici

Bergamo, 12 ottobre 2023. ‘K-PhysisFoundations’ è il nuovo titolo (prima si chiamava Le Basi della Vita) del corso teorico-pratico organizzato e promosso dal Dott. Marco Rado e sua moglie, nonché collega, Monica Angelillo, fondatori di Physis – Istituto Internazionale di Kinesiologia di Bergamo. Quattro giorni, dal 16 al 19 novembre presso l’Istituto bergamasco, densa di approfondimenti in ambito Kinesiologico, rivolta a tutti coloro (Kinesiologi, Naturopati, Osteopati, Agopuntori, Omeopati, Medici), che sono interessati ad approfondire le loro conoscenze sulla Matrice Extracellulare ed apprendere tecniche per lavorare sui Meridiani Straordinari della Medicina Cinese (digitopressione e tecnica Unwinding delle chiavi osteopatiche).

“Negli ultimi anni i biologi hanno cambiato il modo di vedere e considerare le cellule, spostando l’attenzione dall’interno di esse verso ciò che le circonda: appare ormai evidente che la cosiddetta ‘matrice interstiziale’ o Matrice Extra Cellulare, vale a dire quell’insieme di strutture che si trovano attorno alla cellula, ha ben altre funzioni oltre quella di sostegno”, spiega il Dott. Rado. “Eventuali suoi squilibri, sembrano essere la causa all’origine di numerose malattie ancora oggi oggetto di studi profondi. La Matrice Cellulare è direttamente collegata alla Matrice Extra Cellulare (MEC), anche chiamata Matrice Vivente che, a sua volta, si collega a tutti i tessuti connettivi del corpo. In questa nuova prospettiva, ogni singola cellula è collegata a tutte le altre cellule dell’organismo attraverso una rete dinamica che permette una rapidissima propagazione di informazioni ed è il ‘luogo’ in cui interagiscono, direttamente tra loro, il Sistema Nervoso, il Sistema Endocrino ed il Sistema Immunitario. La Matrice Extra Cellulare – prosegue – può quindi essere considerata come un complessissimo network in cui proteine, PGS e GAGs forniscono innumerevoli funzioni fra cui quelle di supporto strutturale e regolazione di ogni attività tissutale e organica. Siamo di fronte ad un vero e proprio cambiamento di paradigma dove la MEC risulta essere una rete biochimica straordinaria in grado di generare, modulare, variare e propagare, anche a distanza, milioni e milioni di informazioni”.

L’Istituto Physis di Bergamo propone una formazione altamente professionale e completa grazie al background internazionale nel settore kinesiologico del Dott. Marco Rado e di sua moglie Monica Angelillo. Un’offerta formativa strutturata, dedicata sia a coloro che vogliono seguire un percorso per diventare Professionisti in Kinesiologia, sia a Professionisti dei settori sanitario e discipline bio-naturali, che vogliono ampliare il proprio bagaglio di conoscenze ed integrare la Kinesiologia nel loro lavoro.

“La peculiarità di questo corso sta proprio nella fusione perfetta tra le conoscenze occidentali, legate all’anatomia e all’osteopatia, con le conoscenze orientali dei Meridiani e degli aspetti energetici. Un percorso formativo che ha l’obiettivo di andare a colmare il gap tra due mondi-culture diametralmente opposti ma complementari, fornendo uno sguardo a tutto tondo sulla Matrice Vivente e sulle sue proprietà biochimiche, elettromagnetiche ed, ovviamente, anche energetiche”, afferma il Dott. Rado. “La Matrice Vivente è la base strutturale della vita, mentre la base energetica della vita sono gli 8 Meridiani Straordinari. Questi Meridiani rappresentano l’aspetto energetico fondamentale in quanto controllano le nostre funzioni vitali; il loro squilibrio determinerà i problemi che ci accompagneranno per tutta la vita, mentre riportarli al giusto equilibrio cambierà il nostro destino. Per lavorare in modo proficuo su questi meridiani – sottolinea – necessitiamo di un approccio diverso rispetto alla consueta relazione muscolo-meridiano della Kinesiologia, lavorando sulle strutture ‘solide’ del corpo che contengono l’energia Jing: ossa, articolazioni e denti. Proprio perché i Meridiani Straordinari sono direttamente collegati alla ‘Struttura’, per riequilibrarli avremo bisogno di agire sulla Matrice Extra Cellulare e per fare questo useremo la tecnica osteopatica/craniosacrale chiamata Unwinding, specifici punti di Agopuntura (i Punti Chiave) ed altre tecniche kinesiologiche”.

Contatti:https://www.apkinesiologia.com/