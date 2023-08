iSwiss: avviata la cartolarizzazione dei crediti fiscali italiani da 4,6 miliardi

Agosto 11, 2023

(Adnkronos) – È la più grande operazione di mercato sui crediti fiscali mai intrapresa

Milano, 11 agosto 2023 – iSwiss raggiunge un importante traguardo finanziario con l’ultima tranche da 1,8 miliardi di euro, recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, portando il totale dei crediti fiscali da cartolarizzare sui mercati internazionali a un valore di 4,6 miliardi di euro. Questa operazione rappresenta attualmente la più significativa sul mercato dei crediti fiscali italiani.

La maggior parte dei crediti fiscali da cartolarizzare riguardano il super bonus del 110%, il bonus facciate e i lavori di efficientamento energetico, i quali verranno ceduti al mercato sotto forma di titoli. Questi titoli si presentano come un prodotto attraente per gli investitori poiché sono garantiti dallo Stato italiano e offrono un tasso di interesse più elevato rispetto ai titoli di stato. Tuttavia, bisogna considerare che questi crediti fiscali sono limitati alla circolazione solo tra soggetti che pagano le imposte in Italia.

iSwiss, guidata da Aleo Christopher, CEO dell’azienda, ha pianificato di immettere sul mercato le emissioni dei titoli ABS, garantiti da 4,6 miliardi di crediti fiscali, nel corso dei prossimi mesi. Si stanno ultimando le formalità per l’assegnazione del numero ISIN e la redazione del prospetto informativo. La società svizzera ha già concluso le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale delle cessioni effettuate.

La cartolarizzazione dei crediti fiscali rappresenta una soluzione per affrontare il caos normativo derivante dalle agevolazioni fiscali introdotte in Italia. Le continue modifiche normative nel tempo hanno comportato cambiamenti delle regole già in corso d’opera, quando i cantieri erano già stati avviati e i contratti firmati. Grazie alle soluzioni proposte da iSwiss, si è evitato il blocco totale dei lavori e l’accumulo di una grande quantità di crediti fiscali che rischiavano di scadere senza poter essere utilizzati.

La cartolarizzazione dei crediti è strutturata con società veicolo italiane ed irlandesi, e l’emissione dei titoli avviene in Irlanda, con iSwiss Pay Canada che fungerà da payment agent. Questa società fa parte del gruppoiSwiss, che include anche una società assicurativa e una banca.

L’idea iniziale di utilizzare lo strumento della cartolarizzazione per i crediti fiscali italiani è nata a Londra. Osservando il successo di cartolarizzazioni di diversi progetti, come progetti immobiliari o l’acquisto di aerei, sul segmento professionale del London Stock Exchange, iSwiss ha intuito che un prodotto garantito dallo Stato italiano avrebbe attirato l’interesse degli investitori.

Questa operazione rappresenta un importante passo avanti nell’ottimizzazione delle agevolazioni fiscali italiane e offre un’opportunità interessante sia per i contribuenti italiani che cercano di beneficiare di tali agevolazioni, sia per gli investitori che cercano opportunità di investimento con rendimenti più elevati rispetto ai titoli di stato convenzionali.

