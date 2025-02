“Italia, Destinazione Wedding d’Eccellenza: AIWP Lancia il Protocollo di Sostenibilità e Certificazione per il Turismo Matrimoniale”

24 Febbraio 2025

Wedding Tourism in Italia: AIWP lancia un protocollo di sostenibilità e certificazione per rafforzare il settore

Roma, 24 febbraio 2025 – L’Associazione Italiana Wedding Planner (AIWP) ha annunciato il lancio ufficiale del Protocollo AIWP per la Sostenibilità nel Wedding Tourism, un’iniziativa volta a promuovere un turismo matrimoniale più sostenibile ed etico in tutte le regioni italiane. Parallelamente, AIWP sostiene la diffusione delle Norme UNI 11954 e UNI 11955, strumenti essenziali per la professionalizzazione del settore e il riconoscimento delle destinazioni wedding.

L’Italia si conferma tra le mete più ambite per i matrimoni internazionali, con un indotto economico che supera i 600 milioni di euro annui. Tuttavia, l’attuale contesto economico e le sfide legate alla sostenibilità impongono una nuova visione del settore, che deve coniugare eccellenza e responsabilità ambientale.

Il Protocollo AIWP per la Sostenibilità: un impegno concreto per le regioni italiane

Il Protocollo AIWP nasce per garantire eventi nuziali eco-friendly e per valorizzare le economie locali attraverso un modello di wedding tourism responsabile. Tra le principali linee guida:

Riduzione dell’impatto ambientale: utilizzo di materiali biodegradabili, riduzione degli sprechi alimentari, eliminazione della plastica monouso.

Sostegno alla filiera corta: preferenza per fornitori locali e artigiani, promuovendo tradizioni e prodotti tipici.

Mobilità sostenibile: incentivo a trasporti collettivi per gli ospiti, scelta di location certificate green.

Inclusione sociale e promozione territoriale: collaborazione con comunità locali per arricchire l’esperienza matrimoniale con autenticità e tradizioni culturali.

Il protocollo sarà applicato a livello nazionale, con focus su:

• Regioni leader nel wedding tourism (Toscana, Puglia, Sicilia, Costiera Amalfitana, Lago di Como), per consolidare l’attrattività internazionale attraverso certificazioni di qualità.

• Regioni emergenti (Marche, Abruzzo, Calabria, Basilicata), per favorire un’equa distribuzione dei flussi turistici e promuovere destinazioni meno conosciute.

• Mete soggette a sovraturismo (Costiera Amalfitana, Sardegna), per introdurre strategie di gestione sostenibile e decongestionare i flussi.

Norme UNI 11954 e UNI 11955: il futuro della certificazione nel wedding tourism

Oltre alla sostenibilità, AIWP promuove la diffusione delle Norme UNI 11954 e UNI 11955, che regolamentano rispettivamente la figura professionale del Wedding Planner e la qualità delle Destinazioni Wedding. L’obiettivo è garantire standard elevati, maggiore trasparenza e una qualificazione riconosciuta per tutti gli operatori del settore.

“L’adozione delle certificazioni UNI e del Protocollo AIWP è un passo fondamentale per consolidare l’Italia come la destinazione wedding per eccellenza, non solo per la bellezza delle sue location, ma anche per la qualità dei servizi e il rispetto per l’ambiente. Vogliamo creare un sistema che dia valore ai professionisti e alle destinazioni, rafforzando il ruolo del wedding tourism nell’economia del Paese”, afferma Clara Trama Presidente di AIWP .

Eventi e prossimi passi

AIWP ha già presentato in Senato il protocollo e le normative. In Toscana con il lavoro di Silvia Sottocasa vice presidente con delega alla sostenibilità è specialista in analisi territoriale per wedding experiences sostenibili abbiamo già presentato il protocollo e le normative.

Adesso le prossime tappe Cagliari con Delia Cualbu vice presidente con delega al Wedding Tourism, Catania con Anna Reina, Piemonte con Cristina Armeno, Marche e Abruzzo con Barbara Panebianco ed Elisabetta Alexis, Puglia con Gianna Fina e Valentina Palazzo, Roma con Sara Palma, Campania con Mariapia Speranzini, eventi dedicati in Italia, con la partecipazione di istituzioni, operatori del settore e wedding planner. Il programma prevede incontri con stakeholder locali, workshop formativi e la creazione di partnership per la diffusione della sostenibilità nel settore matrimoniale con formazione certificata.

Il cuore pulsante di AIWP le Ambassador, Rappresentare AIWP in eventi istituzionali.

L’Ambassador dell’Associazione Italiana Wedding Planner (AIWP) è un professionista del settore wedding che rappresenta i valori, la visione e la mission dell’Associazione a livello nazionale e internazionale. La sua funzione principale è quella di promuovere l’eccellenza del wedding planning italiano, creare connessioni tra i professionisti del settore e diffondere buone pratiche attraverso eventi, networking e formazione.

E adesso siamo pronti per ottobre in Europa, norme e protocolli già tradotti ed attuabili in Europa, prime tappe Bruxelles, Parigi, Barcellona!

Contatti Stampa Email: press@aiwp.it Sito Web: [www.aiwp.it]