Italia e Norvegia: la passione per lo stoccafisso va in scena in laguna

Novembre 6, 2023

(Adnkronos) –

Il Norwegian Seafood Council è l’ente norvegese che si occupa di divulgare la cultura del pesce del territorio nel mondo, promotore del marchio di origine “Seafood from Norway”, marchio collettivo che crea valore per l’intera industria ittica norvegese che appresenta il simbolo di origine e qualità per tutti i prodotti ittici – sia pescati che allevati – nelle fredde acque della Norvegia.

Il cooking show è stato un vero e proprio viaggio nei fiordi del Mare del Nord e nella sua cultura a tavola: gli ospiti hanno potuto conoscere così tutti i segreti della preparazione dello stoccafisso norvegese per poi avere il piacere di degustare i piatti firmati dai tre chef coinvolti. Il tutto, in una cornice unica: Venezia.

