Italiani e benessere: cresce la spesa pro capite, settore in espansione

Marzo 5, 2024

(Adnkronos) – Milano, 05/03/2024 – Essere in salute è diventata una priorità sempre più importante per gli italiani, che si dedicano alla cura del corpo e del proprio aspetto fisico. Recenti studi mostrano quanto sia cresciuta la spesa degli italiani destinata al benessere.

Gli italiani non sono mai stati una popolazione che si è trascurata. Dal punto di vista estetico, infatti, ogni epoca ha avuto una grossa fetta di italiani che ci hanno sempre tenuto a mostrarsi in forma, ben vestiti e pettinati. Per farlo, e soprattutto negli anni recenti, parte del proprio tempo libero e del proprio denaro è stato destinato al fitness, allo sport, ai prodotti di bellezza per la cura del corpo, della pelle, dei capelli, ai centri di bellezza e anche alla medicina estetica.

I trattamenti estetici a cui ricorrono gli italiani per prendersi cura del proprio corpo, tra il beauty e il fitness, incidono notevolmente sulla spesa pro capite mensile, al punto da parlare di una curva crescente del settore wellness.

Dei dati interessanti sulla questione della crescita del settore bellezza, e sulla parallela crescita dell’interesse degli italiani nei confronti del benessere fisico, sono stati ricavati dal rapporto dell’Osservatorio Compass 2022.

In quell’anno, era possibile beneficiare anche del bonus terme, un voucher dal valore di 200€ stanziato dal Decreto Sostegni, da spendere presso una delle strutture termali accreditate. Dunque anche chi prima di allora non si era mai accostato al mondo del benessere, ha avuto l’occasione per farlo.

Più della metà dei campioni (56% tra uomini e donne) che si sono sottoposti alle interviste sul wellness dell’Osservatorio Compass hanno dichiarato di aver investito buona parte del loro tempo e delle loro risorse economiche per la cura del proprio corpo, per tenersi in forma praticando sport e facendo fitness (26%), altri ricorrendo ai trattamenti estetici (12%), altri ancora per praticare entrambe le soluzioni.

Per citare dei numeri, la spesa media degli italiani nel 2022 per la cura della bellezza e della salute del corpo ammonta a 458€, mentre il rapporto Compass parla di circa 483€ investiti per le palestre, i centri sportivi e le piscine.

La crescita dell’interesse nei confronti dei prodotti per la cura del corpo, come quelli disponibili su compralosubito24.it, e dei servizi di bellezza ambo i sessi ha, inoltre, permesso agli italiani di sentirsi meglio anche dal punto di vista psicologico. Un corpo in salute ospita una mente in salute, e per questo tante persone si dedicano ad hobby sportivi da cui trarre giovamento sia fisico che mentale. Al contrario, se il corpo non è sano, si ammala anche la mente e viceversa.

È così che ad essere aumentato è stato sia il numero di iscrizioni in palestra (+29% rispetto al 2022) o presso un centro sportivo che il numero delle persone che si sono sottoposte a trattamenti estetici, spaziando dai massaggi alle terme, dal dietologo al chirurgo estetico.

Anche i classici trattamenti estetici di cui si può usufruire frequentando un centro estetico e/o termale sono in forte crescita, primo fra tutti il trattamento laser per l’epilazione definitiva, a cui si sottopongono donne (32%) e uomini (9%) che rientrano nella fascia 18-30 anni e fascia 30-40.

Un altro osservatorio, l’Osservatorio Agorà che si occupa di medicina estetica, sempre nel 2022, ha raccolto dei dati rilevanti sui trattamenti più richiesti dalle donne: al primo posto si piazza il filler (59%), seguito dal botulino (44%), dalla rivitalizzazione cutanea (33%, fra i 30 e i 60 anni) e dal peeling (23%). I trattamenti più richiesti dagli uomini, invece, sono il botox (39%), il filler (34%) e il peeling (28%).

Per sottoporsi a questi trattamenti, la spesa media annua pro capite si aggira tra i 700 e i 2.500€.

Infine, circa il 56% degli italiani, nel corso del 2022, ha scelto di prendersi cura della propria persona rivolgendosi a dietologi e nutrizionisti (15%), e cioè riservando maggiore attenzione all’alimentazione (53%) e all’attività fisica (50%), anche acquistando prodotti drenanti e snellenti e integratori alimentari sportivi come Tisanoreica di Gianluca Mech, un prodotto di supporto all’alimentazione nel percorso verso il benessere dalla comprovata efficacia scientifica.

In conclusione, che si tratti di poche centinaia di euro o di migliaia di euro all’anno, rimane certo il fatto che gli italiani ci tengono alla propria bellezza e al proprio benessere, non solo per contrastare i segni del tempo, ma anche per stare bene con se stessi.

