Italiani popolo di viaggiatori: ecco quali esperienze e vacanze sono più in trend

Dicembre 19, 2023

(Adnkronos) – Milano, 19/12/2023 – Il 2023 è stato l’anno della ripresa del turismo oltre confine. Durante il 2022, infatti, la maggior parte degli italiani che si era messa in viaggio lo aveva fatto muovendosi sempre all’interno della nostra penisola, raggiungendo magari una regione diversa dalla propria.

Secondo l’Osservatorio dedicato ai viaggi e alle vacanze di Compass, il budget annuale dedicato ai viaggi per ogni famiglia è stato di €1.930, più alto di €482 rispetto al 2022. A contribuire all’aumento della voglia di vacanza è stato anche il Buy Now Pay Later, una modalità di pagamento oramai nota che ha permesso a molti di prenotare i propri soggiorni e pagarli successivamente.

Anche il 2024 secondo alcuni report sarà un anno pieno di viaggi ed esperienze per gli italiani, pronti a raggiungere nuove destinazioni. Ecco le tendenze.

Secondo il Travel Trend Report 2024 di Hilton, saranno parecchi gli italiani che a partire da gennaio inizieranno a pianificare le proprie vacanze per il resto dell’anno (13%). Ad abbracciare questo modo di fare sono soprattutto i viaggiatori del sud e delle isole (36%), mentre il resto della popolazione ha comunque ammesso di pianificare i viaggi almeno 2-6 mesi prima della partenza (48%).

In questo contesto spicca la tendenza del viaggio fai-da-te. Soprattutto i viaggiatori più giovani preferiscono di gran lunga pianificare tutto da soli, senza alcuna mediazione, scegliendo con cura ogni singola tappa e definendo per ciascuna le attrazioni da visitare e le esperienze da vivere. Merito anche delle infinite informazioni che si possono trovare sulla rete, delle continue ispirazioni che riceviamo sui social e sui blog di viaggio. A questo proposito potrebbe essere utile conoscere Blogvacanze.com: la tua guida completa per viaggi e vacanze in tutto il mondo. Qui si trovano consigli utili su cosa vedere e cosa fare nelle principali destinazioni nazionali e internazionali, trovando ispirazioni e idee di viaggio interessanti.

In generale tra le mete più ambite c’è sempre il Nord America, seguito da Medio Oriente, Asia, Oceania e Sud America.

Pianificare è anche la parola chiave dei viaggiatori in solitaria, sempre più numerosi. A spingere questi esploratori a partire da soli sono soprattutto la voglia di indipendenza e il desiderio di riscoprire sé stessi grazie al viaggio. Non a caso ad abbracciare questo mood sono per lo più i giovani dall’età compresa tra i 18 e i 24 anni. In ogni caso, secondo le statistiche, nell’ultimo anno già il 56% degli italiani ha vissuto un’esperienza in solitaria, e ben 6 italiani su 10 hanno intensione di viverne ancora entro il 2026.

Tra le mete più ambite ci sono senza dubbio le destinazioni esotiche e tutti quei Paesi dove poter assaporare culture e tradizioni diverse. C’è chi predilige città e borghi italiani, chi invece vuole spingersi lontano per provare nuovi tipi di cucina e chi decide di raggiungere una meta per via di un evento o un concerto da non perdere. Quel che vale per tutti, in ogni caso, è la modalità di scelta: spulciare prima nella propria wish-list e poi andare oltre.

Dai vari report, anche passati, è emerso anche che molti italiani scelgono la loro prossima destinazione anche in base alla comodità degli alloggi che offre. Il 36% dei viaggiatori ha infatti confessato di avere un debole per le camere con balcone e con vista. Ci sono poi quelli che decidono di prenotare un soggiorno solo se disponibile l’opzione cancellazione gratuita, così da poter eventualmente prenotare più di un alloggio e scegliere successivamente.

Tra gli strumenti di risparmio, poi, spiccano i salvadanai e tutti gli strumenti digitali che consentono di mettere da parte i soldi da destinare alle vacanze, mensilmente o dopo ogni acquisto arrotondando la cifra spesa. Ovviamente queste modalità di risparmio sono più adottate dai più giovani, mentre la maggior parte degli adulti afferma di prenotare in base alla propria disponibilità sul conto in quel preciso istante.

