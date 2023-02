Italspirits: ITALICUS raggiunge un milione di bottiglie vendute e sbarca ai Caraibi, mentre SAVOIA Americano performa negli Stati Uniti

Febbraio 8, 2023

(Adnkronos) – Milano, 8 febbraio 2023. Numeri da record per ITALICUS Rosolio di Bergamotto: nel 2022 ha toccato il traguardo di 1 milione di bottiglie vendute dal lancio del marchio nel 2016, quando Giuseppe Gallo, fondatore e CEO di Italspirits, ha avviato la produzione di un rosolio a base di bergamotto calabrese, con cui in pochi anni ha raggiunto oltre 40 paesi, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti a livello internazionale.

Nonostante il difficile contesto mondiale e l’impossibilità di raggiungere interi mercati, il 2021-2022 è terminato con una crescita a tre cifre: una performance complessiva del 121% rispetto al periodo precedente.

L’anno fiscale per ITALICUS, che dal 2020 è entrato a far parte del portafoglio di Pernod Ricard, termina a luglio e quello che si può anticipare, a sei mesi dalla chiusura del bilancio la prossima estate, è che le previsioni di crescita risultano essere del 70% circa anno su anno.

In termini di distribuzione, gli Stati Uniti rappresentano la principale area di riferimento grazie alle dimensioni e alle opportunità di un mercato così vasto. In Europa, invece, è la Francia a mostrare una performance particolarmente positiva, diventando rapidamente il primo mercato europeo, seguito da Italia, Germania e Regno Unito, che complessivamente rappresentano quasi il 70% delle vendite totali in tutto il mondo.

“ITALICUS è un liquore moderno, che usa il bergamotto fresco di Calabria e il cedro di Sicilia infusi a freddo e mescolati a uno spirito neutro di grano italiano – commenta l’ideatore e CEO Giuseppe Gallo – La sua ascesa non si è fermata nonostante le incertezze globali e, anzi, ha raggiunto anche nuovi mercati. Nel 2022 ha aperto le sue porte alla regione dei Caraibi per coinvolgere il settore dei resort e delle crociere di lusso, mentre nei prossimi mesi sarà lanciato ufficialmente in Messico e Canada”.

A Est del globo, invece, lo scorso anno ITALICUS è arrivato in Giappone, ma tra le nazioni asiatiche e oceaniane, l’Australia resta la punta di diamante. Nei prossimi mesi, inoltre, il brand si concentrerà anche su città come Hong Kong, Taiwan e Singapore con una strategia più basata sullo sviluppo del brand nelle aree urbane internazionali caratterizzate da una cultura della miscelazione in continua crescita e sviluppo.

Italspirits più di un anno fa ha lanciato anche SAVOIA Americano, l’aperitivo su una base di vino che riunisce in un’unica bottiglia il Vermouth dolce e il Bitter amaro. È il primo del suo genere a utilizzare il vino DOC Marsala Fine Siciliano.

SAVOIA è già distribuito in 11 paesi e da novembre 2022 è entrato ufficialmente negli Stati Uniti grazie alla partnership nata con EATALY a New York. Il vino aperitivo è stato sovraperformante con quasi 30.000 bottiglie vendute nel primo anno e conta di distribuire anche in mercati come quelli di Messico, Canada e altri paesi APAC.

“Il nostro Italspirits team e la struttura operativa del gruppo sono stati un punto fondamentale negli ultimi mesi per lo sviluppo dei prodotti,” dice Giuseppe Gallo “L’headquarter di Londra è stato affiancato da team commerciali specializzati in marketing e basati in aree strategiche quali New York, Miami e Amsterdam. Inoltre, si è aggiunta Roberta Mariani (precedentemente con Martini & Rossi) come nuovo Advocacy Director per il supporto alla gestione di programmi advocacy e di progetti di sviluppo nazionale e internazionale di ITALICUS e SAVOIA”.

Sito internet:

https://italspirits.com/

A proposito di ITALICUS® – Il Rosolio di bergamotto ITALICUS® è stato creato da Giuseppe Gallo, che ha saputo riportare in auge l’antica categoria del Rosolio, ormai quasi dimenticata. Arricchito da note di bergamotto calabrese, ITALICUS® è realizzato utilizzando i migliori ingredienti italiani per ricreare un vero e proprio “sorso d’Italia”. Il design sorprendente della bottiglia, capolavoro di Stranger & Stranger, incarna la storia e il patrimonio italiani e racconta come il Rosolio in passato fosse il simbolo del tradizionale momento dell’aperitivo.

Lanciato il 1° settembre 2016, ITALICUS® è uno degli aperitivi più premiati a livello globale.

Grazie alla sua unicità, ITALICUS® è già stato protagonista indiscusso di numerosi cocktails: dalla creatività e dall’esperienza dei migliori bartender del mondo sono nati alcuni abbinamenti caratteristici di ITALICUS®, che hanno portato nei locali più di tendenza l’ITALICUS SPRITZ, realizzato con ITALICUS® e Prosecco o Champagne; l’IPALICUS, che nasce dall’abbinamento del rosolio con la birra IPA; e il NEGRONI BIANCO, dove London Dry Gin e Dry Vermouth si amalgamano perfettamente alle note aromatiche del bergamotto. Una versione nuova di gustare lo Spritz ITALICUS CUP un cocktail facile e veloce da preparare anche a casa, da servire come aperitivo. Con il suo gusto fresco e con le delicate note agrumate del pompelmo rosa, ITALICUS e soda al pompelmo, crea il connubio perfetto che richiama la leggerezza e la spensieratezza estiva.

ITALICUS® Rosolio di Bergamotto ha ricevuto il premio come Best New Spirit 2017 al prestigioso Tales of the Cocktail Spirited Awards e, negli anni dal 2023 al 2019, è stato eletto tra i primi marchi di liquori di tendenza da Drinks International.

Ulteriori riconoscimenti includono: Medaglia d’oro nel 2018, 2019 – Women’s Wine and spirits awards; Miglior nuovo spirit europeo – Mixology Awards 2017 a Berlino; miglior prodotto – FIBAR 2017; Medaglia d’oro – Packaging awards 2017; Contemporary Awards TROPHY – International Wine & Spirits Competition; Packaging Trophy – Harpers Design 2017; Medaglia d’oro – San Francisco World Spirits Competition 2017; Platinum Best of Luxury – Pentawards 2017; Medaglia d’oro per l’Aperitivo italiano dell’anno – New York International Spirits Competition 2016; Miglior nuovo prodotto – Bar Awards 2016; Certificato di qualità ECCEZIONALE – Difford’s Guide 2016. L’Ampolla d’Oro assegnata dalla Guida Spirito Autoctono 2022.

A PROPOSITO DI SAVOIA AMERICANO – È un vino aperitivo creato dall’innovatore dell’industria delle bevande Giuseppe Gallo. Realizzato con una miscela di oltre 20 botaniche in una storica distilleria di Torino, mostra un profilo aromatico audace, tipicamente “americano”, fornisce un perfetto punto di contatto tra amari rossi e vermouth dolci per una gamma di classici cocktail italiani. SAVOIA Americano è l’unico bitter rosso vegan friendly perché anche il suo colore non è originato dalla cocciniglia ma da ingredienti di origine vegetale (patata rossa e betacarotene). Ha una bassa gradazione alcolica ed è povero di zuccheri per rispondere ai consumatori più attenti. 18.6% come l’anno dell’unificazione d’Italia nel 1861.

A proposito di Giuseppe Gallo – L’idea di creare e lanciare ITALICUS® è di Giuseppe Gallo, una delle figure più autorevoli e dell’industria del bere miscelato. Rinomato a livello internazionale e riconosciuto per le sue capacità di mixologist, ora Gallo dedica il suo tempo all’educazione e allo sviluppo del marchio all’interno del commercio attraverso ITALSPIRITS. La passione per il patrimonio della cultura del bere italiano lo ha portato a realizzare un sogno: riscoprire la categoria del Rosolio come aperitivo lanciando ITALICUS®. Oggi Giuseppe Gallo è CEO e fondatore di ITALICUS (dopo la partnership annunciata ad aprile con il gruppo Pernod Ricard).

Pernod Ricard Italia – Pernod Ricard Italia è il risultato dell’evoluzione e trasformazione delle Distillerie Fratelli Ramazzotti, azienda fondata nel 1815 ed entrata nel Gruppo francese nel 1985. Il gruppo opera in oltre 85 filiali e 100 siti di produzione. La strategia di decentralizzazione crea una rete – o meglio un vero e proprio asset competitivo – che permette di prendere decisioni quanto più possibile vicine a consumatori e marchi e permette ai suoi 19.000 dipendenti di essere veri ambasciatori dello slogan “Créateurs de Convivialité”.