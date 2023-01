JA Solar fornirà tutti i moduli ad alta efficienza per il più grande progetto fotovoltaico dell’Egitto

Gennaio 19, 2023

PECHINO, 19 gennaio 2023 /PRNewswire/ — JA Solar ha stipulato una partnership con AMEA Power, uno dei maggiori sviluppatori degli EAU, e si unirà a un consorzio composto da China Energy Engineering Group, China Energy International Group e Zhejiang Thermal Power Construction per fornire una soluzione integrata per i progetti di energia eolica e fotovoltaica (FV) su scala gigawatt che AMEA sta intraprendendo. Tra questi, il progetto Kom Ombo Abydos in Egitto, con una capacità di 560 MW, sarà il più grande singolo progetto fotovoltaico del Paese una volta completato. JA Solar fornirà tutti i moduli DeepBlue 3.0 Pro ad alta efficienza per il progetto. La realizzazione è cominciata all’inizio di gennaio 2023 e si prevede che sarà completata entro 19 mesi.

Il progetto fotovoltaico Kom Ombo Abydos in Egitto è sviluppato, di proprietà e gestito da AMEA Power ed è finanziato da International Finance Corporation (IFC), Japan International Cooperation Agency (JICA) e da Dutch Entrepreneurial Development Bank (FMO). Una volta completato, fornirà elettricità pulita a quasi un milione di cittadini egiziani.

Il modulo DeepBlue 3.0 Pro è stato selezionato per il progetto utilizzando la tecnologia proprietaria Gapless Flexible Interconnection (GFI) di JA Solar. Con un’efficienza di conversione del modulo del 21,7%, che integra i vantaggi di una maggiore efficienza di conversione, un’eccellente capacità di generazione di energia e un’alta affidabilità, DeepBlue 3.0 Pro riunisce perfettamente qualità, efficienza e costi, offrendo ai clienti il costo livellato ottimale dell’energia (LCOE) e garantendo un’elevata potenza di uscita costante nel ciclo di vita dell’impianto fotovoltaico.

Attualmente, l’energia fossile tradizionale domina ancora il sistema energetico egiziano, e rappresenta fino al 90% del totale. Seguendo la tendenza globale verso la neutralità carbonica, negli ultimi anni l’Egitto ha promosso attivamente lo sviluppo e l’applicazione di energie rinnovabili e ha fissato l’obiettivo di aumentare l’approvvigionamento di energia elettrica da energie rinnovabili al 42% entro il 2035. Nel novembre 2022, l’Egitto ha ospitato la 27a Conferenza delle Parti (COP27) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). In qualità di produttore nel settore delle energie rinnovabili, JA Solar ha partecipato attivamente alla Conferenza e alle attività correlate, mettendo in pratica in modo continuativo il modello di sviluppo sostenibile “Green to Green, Green to Grow, and Green to Great”.

Yang Aiqing, membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente a rotazione di JA Solar, ha commentato: è un onore per JA Solar partecipare alla costruzione del progetto Kom Ombo Abydos per rendere l’energia fotovoltaica accessibile e conveniente per i residenti locali. L’Africa ha un basso accesso all’elettricità, ma è ricca di luce solare ed è in una posizione unica per sviluppare l’energia solare. Per consentire a un maggior numero di persone di accedere a un’elettricità verde efficiente e affidabile, JA Solar ha promosso attivamente lo sviluppo del mercato FV africano. Sin dalla sua fondazione, JA Solar ha stabilito la missione aziendale di “sviluppare l’energia solare a vantaggio dell’intera razza umana”. Si è impegnata e cercherà costantemente di promuovere lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica e la sua applicazione in tutto il mondo.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ja-solar-fornira-tutti-i-moduli-ad-alta-efficienza-per-il-piu-grande-progetto-fotovoltaico-dellegitto-301725933.html