JA Solar fornisce moduli per il primo progetto di tipo n collegato alla rete della Corea del Sud

Agosto 29, 2023

PECHINO, 29 agosto 2023 /PRNewswire/ — In qualità di leader del settore nell’era dei prodotti di tipo n, JA Solar ha recentemente fornito 3 MW di moduli di tipo n per il progetto della centrale fotovoltaica (PV) di Atae/Taejun/Yueun a Jindo-gun, Jeollanam-do, Corea del Sud. Il progetto è stato collegato con successo alla rete nel maggio di quest’anno, diventando così il primo progetto di tipo n collegato alla rete in Corea del Sud. Sin dal suo funzionamento, le eccellenti prestazioni di generazione di energia sono state molto apprezzate.

JA Solar è entrata per la prima volta nel mercato sudcoreano nel 2011 e ha aperto una filiale a Seul nel 2018. Grazie ai suoi prodotti ad alta efficienza e ai servizi di alta qualità, l’azienda ha mantenuto una presenza costante nel mercato fotovoltaico locale e ha fornito moduli per il più grande progetto ibrido eolico-solare della Corea del Sud, per il più grande progetto fotovoltaico bifacciale PERC, ecc. La serie DeepBlue 3.0 di JA Solar è stata tra le prime del suo genere a ottenere la certificazione KS e il modulo solare ecologico ad alta durabilità, dimostrando l’elevata competitività dei prodotti dell’azienda nel mercato locale. In futuro, JA Solar sfrutterà ulteriormente i suoi vantaggi tecnologici e di prodotto per fornire ai clienti servizi più mirati e promuovere lo sviluppo del mercato fotovoltaico sudcoreano.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2185871/JA_Solar_Supplies_Modules_for_South_Korea_s_First_n_Type_Grid_Connected_Project.jpg

