JA Solar ha ottenuto il più alto Rating AAA nel PV ModuleTech Bankability Rankings

Settembre 30, 2022

– PECHINO, 16 settembre 2022 /PRNewswire/ — JA Solar ha ricevuto il rating AAA più alto possibile il 13 settembre, quando PV Tech ha rilasciato il suo PV ModuleTech Bankability Rankings per il terzo trimestre del 2022. L’elenco ha visto i principali vantaggi di JA Solar nel manufacturing e la solida posizione finanziaria riflessi in indicatori chiave come le spedizioni, il layout di capacità, il layout tecnologico e le performance finanziarie. Secondo il rapporto, JA Solar è uno dei fornitori di livello A più coerenti in termini di parametri chiave per il periodo 2014-2022.

Sviluppo costante ed equilibrato del business in tutto il mondo

Il 26 agosto, JA Solar ha pubblicato il suo report semestrale 2022, che mostra che le spedizioni all’estero di JA Solar hanno rappresentato il 67% nella prima metà del 2022. Negli ultimi anni, JA Solar ha continuato ad ampliare costantemente la propria portata internazionale, con spedizioni all’estero che contribuiscono costantemente dal 60% al 70% delle spedizioni totali. JA Solar ha stabilito catene industriali complete, rispettivamente in patria e all’estero, che poggiano sulle sue 12 basi di produzione in tutto il mondo, fornendo un forte supporto di capacità per le sue spedizioni verso i mercati globali.

La quota di mercato mondiale di JA Solar ha raggiunto il 14% nel 2021. In particolare, la quota nei mercati consolidati ha continuato a crescere, tra cui l’Europa al 18% circa e la Cina al 19% circa; nei mercati emergenti, la quota di JA Solar nel 2021 è salita a un livello record del 46% in Pakistan, del 58% in Malesia e di circa il 40% in Israele. Inoltre, ha trovato nuovi sbocchi come Guyana in Sud America, Sierra Leone in Africa, Tahiti in Oceania e Uzbekistan in Asia centrale, contribuendo a uno sviluppo costante delle attività in tutto il mondo. Come indicato nel rapporto PV ModuleTech, JA Solar diventerà più competitiva nel mercato statunitense con il progresso del suo layout di produzione globale.

Un passo avanti nello sviluppo basato sulla tecnologia

JA Solar ha continuato ad aumentare i propri investimenti nella ricerca scientifica per soddisfare l’evoluzione della domanda del mercato e promuovere l’iterazione e l’aggiornamento tecnologico del settore. Al primo semestre del 2022, JA Solar aveva ottenuto 1.178 brevetti per ricerca e sviluppo indipendenti. L’efficienza media di conversione delle sue celle di Percium prodotte in serie ha raggiunto il 23,7% e quella delle celle di tipo N ha raggiunto il 25%.

In particolare, i moduli DeepBlue 3.0 con base a cella di Percium hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo da quando il primo ordine è stato spedito nell’ottobre 2020. Alla fine di giugno 2022, le spedizioni del prodotto ammontavano a 24 GW. Ed è stato applicato a progetti globali chiave come il progetto fotovoltaico su tetto della stazione ferroviaria Fengtai di Pechino, il progetto fotovoltaico su tetto dell’UN Compound a Pechino, il più grande progetto di stoccaggio integrato di carichi di rete a Ulanqab, nella Mongolia interna, e il progetto FV galleggiante Uivermeertjes nei Paesi Bassi, il secondo parco FV galleggiante al di fuori dell’Asia.

Nel maggio 2022 JA Solar ha lanciato il modulo DeepBlue 4.0 x basato su celle di tipo N, che vanta un’efficienza di conversione di celle del 25% e una potenza massima di 625 W. Rispetto ai tradizionali moduli di tipo P, DeepBlue 4.0 x può ridurre i costi di bilanciamento del sistema (BoS) fino al 2,1% circa e i costi del costo livellato dell’elettricità (LCOE) del 3,5%-5%, il che può aumentare ulteriormente la redditività dei progetti e creare un maggior valore per i clienti. La capacità delle celle di tipo N di JA Solar dovrebbe superare i 27 GW entro il 2023, rendendola una delle prime aziende a sviluppare le celle di tipo N e a metterle in produzione.

JA Solar sta anche promuovendo la produzione intelligente accelerando la trasformazione digitale. Durante il processo di produzione, ha ottenuto un meticoloso controllo di qualità, garantendo che la qualità sia tenuta a portata di mano 24 ore su 24 attraverso un sistema di rilevamento in tempo reale e un sistema di allarme automatico. Prendendo come esempio la base di produzione JA Solar Yiwu, JA Solar realizza l’intelligenza digitale durante l’intero processo, dalla pianificazione e produzione alla logistica, consentendo la “visibilità del processo di consegna di 7 giorni” di un ordine e garantendo un controllo preciso dell’efficienza della produzione e della qualità del prodotto.

Crescita continua di alta qualità con una posizione finanziaria solida

La relazione semestrale mostra che nella prima metà del 2022 JA Solar ha registrato un fatturato di 28,469 miliardi di CNY, con un aumento del 75,81% su base annua, e un utile netto di 1,702 miliardi di CNY attribuibile agli azionisti della società quotata, con un aumento del 138,64% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che dimostra una performance eccezionale nella crescita dei ricavi operativi e degli utili netti. Inoltre, la spedizione di moduli nella prima metà del 2022 ha registrato un aumento di oltre il 50% (superiore alla media del settore) nello stesso periodo dell’anno precedente.

JA Solar è stata inoltre ampiamente riconosciuta per le sue solide prestazioni all’interno e all’esterno del settore. Ad oggi, JA Solar è stata ripetutamente inserita tra le prime 500 nuove imprese energetiche al mondo, FortuneChina 500, le prime 500 imprese Private cinesi, i 500 principali produttori privati cinesi, tra gli altri, e le sue classifiche continuano a salire.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1899793/JA_Solar_Awarded_Highest_AAA_Rating_in_PV_ModuleTech_Bankability_Rankings.jpg