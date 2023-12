JA Solar riconosciuta come bancabile al 100% nell’indagine BNEF 2023 sulla bancabilità dei brand dei moduli PV

Dicembre 20, 2023

PECHINO, 19 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Nella sua indagine 2023 sulla bancabilità dei produttori di moduli e di inverter fotovoltaici (PV), l’istituto Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ha valutato i leader di settore in base ai parametri chiave di performance, prodotti, reputazione e ambito finanziario. JA Solar, che ha mostrato solidità operativa e finanziaria accompagnata a una comprovata storia di performance eccezionali, nell’indagine viene riconosciuta come bancabile al 100%.

Il BNEF è tra gli istituti di ricerca di terze parti più affidabili nel mercato delle rinnovabili; da tempo le sue relazioni fungono da riferimento essenziale per molte istituzioni finanziarie nel settore del credito commerciale. L’indagine ha raccolto le risposte di banche, fondi, appaltatori di ingegneria solare, produttori indipendenti di energia e consulenti tecnici internazionali. Dopo aver analizzato la salute finanziaria e la storia delle performance dei produttori di moduli, in ultima istanza la relazione presenta una valutazione completa della bancabilità dei produttori del settore.

La relazione fa riferimento ai documenti 2023 PV Module Reliability Scorecard (Tabella di valutazione 2023 sull’affidabilità dei moduli PV) pubblicato dal noto istituto di test per il fotovoltaico PVEL (PV Evolution Labs) e al 2023 PV Module Index Report (Relazione 2023 sugli indici dei moduli PV) a cura dell’Energy Test Center (RETC), istituzione leader negli Stati Uniti in materia di test. I prodotti di JA Solar hanno fatto registrare risultati d’eccellenza in entrambe le relazioni, confermando in entrambi i casi le avanzate capacità dei prodotti dell’azienda.

Nel corso degli anni, JA Solar ha rafforzato a ciclo continuo le proprie capacità di ricerca e sviluppo nel comparto tecnologico, iniettando nuova spinta propulsiva nella riduzione continua del LCOE. Nel mese di maggio 2023 JA Solar ha lanciato il nuovo modulo n-type DeepBlue 4.0 Pro. Questo prodotto integra caratteristiche fondamentali della tecnologia delle celle Bycium+, materiali di incapsulamento ad alta affidabilità e tecnologie di packaging a densità elevata, generando un’efficienza dei moduli superiore al 22,8%.

