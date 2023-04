Jackery annuncia l’evento “Go Green with Jackery” per celebrare la Giornata Mondiale della Terra 2023 e incoraggiare la tutela dell’ambiente

Aprile 24, 2023

– FREMONT, Californiafornia, 22 aprile 2023/PRNewswire/ — Jackery, leader mondiale nella fornitura di centrali elettriche portatili e pannelli solari, ha annunciato il lancio di Go Green with Jackery (IT), il suo evento ufficiale in occasione della 54a Giornata Mondiale della Terra, che cade il 22 aprile 2023. L’evento, che prenderà ufficialmente il via il 22 aprile 2023 e durerà fino al 21 maggio 2023, ora locale, ha l’obiettivo di incoraggiare gli utenti a pensare verde, agire e ridurre le emissioni praticando il risparmio energetico e la tutela dell’ambiente, in linea con la missione di Jackery di “offrire energia verde a tutti, ovunque”.

I fortunati vincitori saranno ricompensati con generosi premi durante l’evento.

Durante l’evento, gli utenti possono guadagnare punti di riduzione del carbonio, che possono essere scambiati con regali nel Jackery Member Center (i regali possono essere riscattati al termine dell’evento), per la partecipazione e il completamento di attività come i voti del benessere pubblico, la condivisione sui social media, la raccomandazione di nuovi utenti, la registrazione/il login, il completamento di attività di condivisione della vita di Jackery e il completamento di attività di ordinazione intelligente. Tutte le azioni degli utenti saranno classificate a livello globale e i primi 50 utenti riceveranno il premio finale da Jackery. La centrale elettrica portatile Jackery Explorer 2000 Pro, con un valore fino a 2.299 €, è uno dei premi principali che si possono vincere alla lotteria. Inoltre, l’utente che si classificherà al primo posto nella classifica CarbonCut (chi avrà ridotto maggiormente le emissioni di carbonio dalla propria vita quotidiana) alla fine del periodo dell’evento, si aggiudicherà il Jackery Solar Generator 2000 Pro del valore di 2.899 €.

Inoltre, gli utenti possono partecipare a un’estrazione fortunata per ottenere CarbonCut Pro Badge, carte regalo, macchine ricondizionate Jackery, pannelli solari e altri fantastici premi. I primi cinque premi saranno spediti il 21 giugno in base alla classifica globale, mentre i premi dei vincitori tra 6-50 saranno inviati a partire dal 22 maggio. Jackery ha anche lanciato speciali coupon di sconto per consentire agli utenti di vincere premi inserendo il codice sconto al momento del pagamento.

Jackery ha lanciato una serie di attività di pubblica utilità a livello globale per proteggere la Terra attraverso azioni concrete.

Nell’ambito della sua promessa di sostenibilità e di rispetto dell’ambiente, Jackery ha costantemente contribuito in numerosi modi alla comunità, all’ambiente e oltre, attraverso una serie di attività che hanno consolidato l’immagine dell’azienda nel cuore dei clienti.

John Zhao, CMO di Jackery, ha commentato: “Sin dalla fondazione di Jackery, è stata nostra responsabilità guidare lo sviluppo futuro del pianeta con l’energia pulita. Siamo specializzati in generatori solari che uniscono una centrale elettrica ad alta capacità con pannelli solari di tecnologia avanzata che consentono alle persone attente all’ambiente di alimentare i propri dispositivi in modo più ecologico. In linea con questo per la Giornata della Terra 2023, Jackery si impegna a promuovere la sostenibilità e a ridurre la nostra impronta di carbonio e continuerà a mantenere una stretta collaborazione con le ONG ambientali come abbiamo sempre fatto.”

Come risultato di questa stretta collaborazione, Jackery è diventato l’orgoglioso partner aziendale ufficiale della National Forest Foundation (NFF), con l’obiettivo di svolgere un ruolo attivo come innovatore delle energie rinnovabili per migliorare la salute dell’ecosistema forestale americano, ripristinare gli habitat della fauna selvatica e piantare insieme 10.000 alberi. Inoltre, Jackery ha donato 11.000 euro alla più antica e grande associazione ambientalista tedesca, Nature And Biodiversity Conservation Union (NABU), per proteggere in modo permanente 10 chilometri quadrati di foresta.

Jackery ha anche partecipato al progetto di piantagione di alberi Zensho Umi No Mori della Public Welfare Foundation, donando 1.000 alberi per contribuire alla protezione dell’ambiente. Inoltre, Jackery ha aderito al progetto Green Collage di Discovery Japan, conducendo un’educazione ambientale ed ecologica per gli studenti delle scuole elementari per due anni consecutivi nel 2022 e nel 2023.

In qualità di innovatore nel campo delle energie rinnovabili che fornisce energia portatile di prima classe, Jackery spera di contribuire a migliorare l’ambiente attraverso varie attività di assistenza pubblica e di migliorare la qualità della vita delle persone, consentendo a un maggior numero di persone di godere dei benefici dell’energia pulita.

Tenete d’occhio il sito ufficiale dell’evento Go Green with Jackery Earth Day (IT) il 22 aprile per partecipare all’evento, abbracciare l’energia verde e proteggere la Terra insieme.

Informazioni su Jackery.

Jackery, il principale fornitore di energia portatile e verde all’aperto, fondato in California nel 2012, è il marchio di generatori solari più venduto al mondo, nato con la missione di offrire energia verde a tutti, ovunque. Jackery ha lanciato le prime centrali elettriche portatili per esterni nel 2016 e ha sviluppato i primi pannelli solari portatili al mondo nel 2018. Dopo aver introdotto i generatori solari nella vita all’aria aperta, Jackery soddisfa le esigenze di energia di tutti gli amanti della natura, ispirandoli a esplorare ulteriormente e a cercare esperienze più straordinarie. Espandendo la sua presenza dagli Stati Uniti all’Europa, al Giappone e alla Cina, Jackery ha venduto oltre 3 milioni di unità a livello globale dal 2018. Insieme, ci impegniamo a rendere il mondo un posto migliore.

