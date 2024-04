Jacuzzi®: Duncan Simcox è nuovo General Manager EMEA Jacuzzi Europe

29 Aprile 2024

(Adnkronos) – Sarà responsabile delle attività commerciali, di marketing e di sviluppo prodotto

Milano, 29 aprile 2024 – Leader mondiale nel settore Idromassaggio e Spa, Jacuzzi Brands LCC annuncia la nomina di Duncan Simcox come nuovo General Manager EMEA Jacuzzi Europe. In questo ruolo avrà la responsabilità diretta delle attività commerciali, di marketing e di sviluppo prodotto, lavorando a stretto contatto con Fabrizio Turchet, Managing Director & EMEA Chief Financial Officer Jacuzzi Europe, sulle attività strategiche che coinvolgono i dipartimenti commerciali e operativi.

Originario del Regno Unito, Simcox è parte integrante della famiglia Jacuzzi® da oltre 20 anni. Il suo percorso è infatti iniziato nel 2003 come Operations Manager di Jacuzzi UK ed è proseguito sviluppandosi in tappe professionali via via crescenti: nel 2008 Simcox è stato General Manager di Jacuzzi UK, nel 2013 ha conseguito la carica di Managing Director di Jacuzzi Spa and Bath Ltd e nel 2019 ha raggiunto la posizione apicale di Managing Director di Jacuzzi Group UK, ricoperta fino ad oggi.

“Accolgo questo incarico con grande orgoglio e responsabilità”, afferma Duncan Simcox, nuovo General Manager EMEA Jacuzzi Europe. “Scorgo grandi potenzialità nell’area EMEA assieme ad ottime opportunità di consolidare la penetrazione del nostro brand all’interno dei mercati di riferimento. Sono certo che l’esperienza maturata fino ad oggi in ambito internazionale mi sarà utile per continuare a supportare Jacuzzi® nel perseguire nuovi importanti margini di crescita”.

A proposito di Jacuzzi®:

Jacuzzi Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi® EMEA è parte di Jacuzzi Brands LLC (USA). Basata a Valvasone Arzene e Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore Ospitalità.

Contatti stampa: alessio.masi@adnkronos.com – www.jacuzzi.com