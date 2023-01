Jacuzzi® è partner di Design Hotel Tyrol

Gennaio 10, 2023

Milano, 10 Gennaio 2023 – Design Hotel Tyrol, prestigiosa struttura situata a Rablà (BZ), a venti minuti da Merano, aderisce al progetto Jacuzzi® Sensational Wellness™, iniziativa firmata Jacuzzi® e dedicata a tutte le strutture hospitality che puntano sul benessere come una nuova opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti.

Ubicato nel cuore del Parco Naturale di Tessa, Design Hotel Tyrol è immerso in un autentico paradiso circondato da oltre 240 chilometri di sentieri su cui muoversi alla scoperta della ricchissima flora dell’Alto Adige: offre ai suoi ospiti la possibilità di rilassarsi in un contesto naturale ampio e soleggiato, che accosta edifici di grande interesse storico a borghi con vicoli idilliaci e terrazze di color verde muschio. Il tutto, con servizi di altissimo livello: Design Hotel Tyrol dispone infatti di camere e suite in grado di accogliere turisti da tutto il mondo in assoluto comfort e relax e in una atmosfera ovattata e rassicurante. Il ristorante interno della struttura, in questo senso, è un punto di riferimento per cura e raffinatezza, grazie alla competenza dello chef Raphael e ad una filiera di produttori locali che garantisce ingredienti tipici di grande qualità, per arricchire qualsiasi creazione culinaria.

Ma senza dubbio fra i motivi per cui gli ospiti di tutto il mondo continuano a scegliere Design Hotel Tyrol per i propri momenti di relax, c’è anche il benessere che questa prestigiosa struttura può offrire, grazie ai suoi ambienti riservati e silenziosi e alle soluzioni firmate Jacuzzi®. Tra queste, spicca l’idromassaggio rilassante di Jacuzzi® Virtus Pro, la spa per contesti professionali equipaggiata con lo speciale “Spa-Pack”, un innovativo modulo esterno che racchiude tutte le principali componenti oggetto di manutenzione ordinaria, come l’impianto di riscaldamento, i compressori e lo ionizzatore opzionale. Una soluzione che garantisce silenziosità in fase di funzionamento e facilità di ispezione per svolgere i controlli di routine con massima libertà. Jacuzzi® Virtus Pro può accogliere comodamente fino a sei persone in postazioni dedicate, per un’esperienza di idromassaggio personalizzata.

Giorgio Terzuolo, Brand and Communication Manager Jacuzzi® EMEA & Asia, ha commentato: “La tendenza sempre più frequente per il consumatore è quella di optare per strutture hospitality in base alla presenza o meno di un centro benessere. Poter offrire ai propri clienti durante il loro soggiorno l’esclusività e il beneficio di una vera vasca idromassaggio o di una spa Jacuzzi® rappresenta un sicuro valore aggiunto. È per questo che molte realtà -tra cui location di gran prestigio come Design Hotel Tyrol decidono di essere parte del progetto Jacuzzi® Sensational Wellness™”.

Lo conferma Boris Frei, Direttore della struttura, che aggiunge: “Qui in Design Hotel Tyrol miriamo a offrire ai nostri ospiti rilassanti giornate di vacanza in assoluto comfort. Ecco perché la nostra area benessere dispone di una spa Jacuzzi®, brand sinonimo di qualità, che risponde perfettamente alle elevate aspettative della nostra clientela in termini di wellness e relax”.

Gli hotel e le strutture hospitality che diventano Jacuzzi® Sensational Wellness™ possono usufruire dell’offerta dell’azienda nel modo più flessibile e adatto alle proprie esigenze. I consulenti Jacuzzi® sono infatti sempre a disposizione per cercare le soluzioni migliori, con una formula d’acquisto privilegiata ed un servizio di assistenza post-vendita su tutto il territorio nazionale. Jacuzzi® garantisce notevole flessibilità e facilità di realizzazione per tutte le soluzioni, rispondendo a tutte le esigenze in termini di tempistiche e installazioni personalizzate.