Jacuzzi® è partner di Dolomites Living Hotel Tirler

Febbraio 28, 2023

(Adnkronos) – La prestigiosa struttura in provincia di Bolzano, nel cuore delle Alpe di Siusi, aderisce al progetto Jacuzzi® Sensational Wellness™, dedicato a tutte le realtà che fanno del benessere una nuova opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti

Milano, 28 Febbraio 2023 – Dolomites Living Hotel Tirler, prestigiosa struttura situata in provincia di Bolzano, nello splendido Parco Naturale Sciliar-Catinaccio, e nel cuore dell’Alpe di Siusi, aderisce al progetto Jacuzzi® Sensational Wellness™, iniziativa firmata Jacuzzi® e dedicata a tutte le strutture hospitality che puntano sul benessere come una nuova opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti.

Progettato dall’architetto Hugo Demetz, seguendo i dettami della bioedilizia, la struttura è perfettamente integrata nel paesaggio circostante dell’Alpe di Siusi. Ogni suo elemento, dalla forma esterna fino all’ultimo dettaglio, è infatti pensato per perseguire il minor impatto possibile sull’ambiente, garantendo al tempo stesso il benessere di chi vi alloggia. Esposto a sud per offrire ai suoi ospiti il maggior numero di ore di sole possibile, sia in estate che in inverno, il Dolomites Living Hotel Tirler si sviluppa con una forma a “U”, con le due ali dell’edificio che si estendono in lunghezza offrendo la tranquillità del giardino insieme ad uno spazio intimo e riparato, a disposizione di tutti gli ospiti. Un’esperienza che si arricchisce di qualità sensoriali grazie ai materiali naturali con cui l’hotel e le sue finiture sono stati realizzati. Legno e pietra, calce e argilla solleticano il tatto, la vista e l’olfatto a ogni passo, in ogni ambiente.

Ma senza dubbio fra i motivi per cui gli ospiti di tutto il mondo continuano a scegliere Dolomites Living Hotel Tirler per i propri momenti di relax c’è anche il benessere che questa struttura può offrire, grazie ai suoi ambienti riservati e silenziosi e alle soluzioni firmate Jacuzzi®. Tra queste, spicca una splendida Jacuzzi® Profile, più che una Spa una vera e propria “macchina del benessere”. Contraddistinta da forme pulite, squadrate e morbide che la rendono al contempo dolce ed insolita, ha il fascino di una piscina a sfioro, con una tecnologia di compensazione automatica dell’acqua, che riempie automaticamente la Spa quando l’acqua va persa per l’uso o l’evaporazione a seconda di come la si vuole vivere. Jacuzzi® Profile è dotata di seduta lounge, getti idromassaggio con copriflangia in inox, blower con aromaterapia, illuminazione a cromia variabile e ozonizzatore. Per la maggiore facilità di utilizzo il sistema di filtrazione è a cartuccia in pressione ed è dotata di tecnologia di trattamento acqua CLEARRAY® UV-C. Una soluzione completa per chi desidera isolarsi dallo stress della vita quotidiana per ritrovare un equilibrio con sé stesso, insieme alla massima armonia.

Giorgio Terzuolo, Brand and Communication Manager Jacuzzi® EMEA & Asia, ha commentato: “La tendenza sempre più frequente per il consumatore è quella di optare per strutture hospitality in base alla presenza o meno di un centro benessere. Poter offrire ai propri clienti durante il loro soggiorno l’esclusività e il beneficio di una vera vasca idromassaggio o di una spa Jacuzzi® rappresenta un sicuro valore aggiunto. È per questo che molte realtà -tra cui location di gran prestigio come Dolomites Living Hotel Tirler, decidono di essere parte del progetto Jacuzzi® Sensational Wellness™”.

Lo conferma Hannes Rabanser, General Manager della struttura, che aggiunge: “Qui in Dolomites Living Hotel Tirler miriamo a offrire ai nostri ospiti rilassanti giornate di vacanza in assoluto comfort. Ecco perché la nostra offerta benessere punta su soluzioni firmate Jacuzzi®, brand sinonimo di qualità, che risponde perfettamente alle elevate aspettative della nostra clientela in termini di wellness e relax”.

Gli hotel e le strutture hospitality che diventano Jacuzzi® Sensational Wellness™ possono usufruire dell’offerta dell’azienda nel modo più flessibile e adatto alle proprie esigenze. I consulenti Jacuzzi® sono infatti sempre a disposizione per cercare le soluzioni migliori, con una formula d’acquisto privilegiata ed un servizio di assistenza post-vendita su tutto il territorio nazionale. Jacuzzi® garantisce notevole flessibilità e facilità di realizzazione per tutte le soluzioni, rispondendo a tutte le esigenze in termini di tempistiche e installazioni personalizzate.

A proposito di Jacuzzi®:

Jacuzzi Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi® EMEA è parte di Jacuzzi Brands LLC (USA). Basata a Valvasone Arzene e Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore Hospitality.