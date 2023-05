Jacuzzi® è partner di Madia Luxury Location Trulli

Maggio 11, 2023

(Adnkronos) – La lussuosa struttura pugliese situata ad Alberobello aderisce al progetto Jacuzzi® Sensational Wellness™, dedicato a tutte le realtà che fanno del benessere una nuova opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti

Milano, 11 maggio 2023 – Madia Luxury Location Trulli, lussuosa struttura situata ad Alberobello (BA), aderisce al progetto Jacuzzi® Sensational Wellness™, iniziativa firmata Jacuzzi® e dedicata a tutte le realtà hospitality che puntano sul benessere come una nuova opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti.

Inaugurata di recente nel pieno centro storico del paese, a mezz’ora di auto dalle spiagge con acqua cristallina del Mare Adriatico, Madia Luxury Location Trulli, comprende due raffinate Suite ricavate in antichi trulli sapientemente ristrutturati. Questi confortevoli miniappartamenti prendono il nome de “L’Ulivo” e “La Giara”. La tradizione locale è esaltata nella pavimentazione in pietra e nelle rustiche rifiniture dei muri, e si sposa a perfezione con i raffinati elementi d’arredo. Diverse tra loro, ciascuna con una personalità ben definita, le Suite sono accomunate da un’atmosfera intima ed elegante.

Ma senza dubbio fra i motivi per cui gli ospiti di tutto il mondo scelgono Madia Luxury Location Trulli per i propri momenti di relax, c’è anche il benessere che questa struttura può offrire, grazie ai suoi ambienti riservati e silenziosi e alle soluzioni firmate Jacuzzi®. Tra queste, spicca J-215™, una splendida spa perfetta per cortili o spazi intimi e raccolti. Un modello a ingombro ridotto che può ospitare comodamente fino a 3 adulti su un mix di sedute lounge alternate a postazioni verticali, che garantiscono massimo comfort nella più totale flessibilità di utilizzo. Offre un massaggio completo ed efficace, grazie anche ai getti rotanti posizionati sulle sedute ergonomiche. Integra inoltre una cascata rilassante e illuminazione con tecnologia a LED. La sua manutenzione risulta agevole e ridotta con vantaggi significativi anche in termini di consumi energetici. Madia Luxury Location Trulli è inoltre dotata di una Jacuzzi® Uma: collocata all’interno di una delle suite, si tratta di una vasca idromassaggio ad installazione angolare, comoda, versatile nella fruizione ed elegante nel design.

Giorgio Terzuolo, Brand and Communication Manager Jacuzzi® EMEA & Asia, ha commentato: “La tendenza sempre più frequente per il consumatore è quella di optare per strutture hospitality in base alla presenza o meno di un centro benessere. Poter offrire ai propri clienti durante il loro soggiorno l’esclusività e il beneficio di una vera vasca idromassaggio o di una spa Jacuzzi® rappresenta un sicuro valore aggiunto. È per questo che molte realtà -tra cui location di gran prestigio come Madia Luxury Location Trulli– decidono di essere parte del progetto Jacuzzi® Sensational Wellness™”.

Lo confermano Stefania Minafra e Gianni Milano, titolari della struttura, che aggiungono: “Qui in Madia Luxury Location Trulli miriamo a offrire ai nostri ospiti rilassanti giornate di vacanza in assoluto comfort. Ecco perché la nostra offerta benessere punta su soluzioni formate Jacuzzi®, brand sinonimo di qualità, che risponde perfettamente alle elevate aspettative della nostra clientela in termini di wellness e relax”.

Gli hotel e le strutture hospitality che diventano Jacuzzi® Sensational Wellness™ possono usufruire dell’offerta dell’azienda nel modo più flessibile e adatto alle proprie esigenze. I consulenti Jacuzzi® sono infatti sempre a disposizione per cercare le soluzioni migliori, con una formula d’acquisto privilegiata ed un servizio di assistenza post-vendita su tutto il territorio nazionale. Jacuzzi® garantisce notevole flessibilità e facilità di realizzazione per tutte le soluzioni, rispondendo a tutte le esigenze in termini di tempistiche e installazioni personalizzate.

A proposito di Jacuzzi®:

Jacuzzi Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi® EMEA è parte di Jacuzzi Brands LLC (USA). Basata a Valvasone Arzene e Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore Hospitality.