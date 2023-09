Jacuzzi® e Smartbox® insieme per promuovere il wellness-hospitality

Settembre 21, 2023

(Milano, 21 settembre 2023 ) – Le migliori strutture hospitality aderenti al programma Jacuzzi® Sensational Wellness™ protagoniste della nuova offerta Smartbox® dedicata al wellness ed al relax

Milano, 21 settembre 2023 – Jacuzzi®, marchio di riferimento per l’idromassaggio ed il benessere e Smartbox®, – leader europeo nel mercato delle esperienze regalo – lanciano un’offerta congiunta nel segmento hospitality con focus verticale su relax e benessere.

Da oggi, all’interno della vasta gamma di esperienze regalo firmate Smartbox® – divisa negli universi Soggiorni, Sport&Svago, Benessere e Gourmet – sarà infatti possibile selezionare un soggiorno in una delle strutture hospitality aderenti al programma Jacuzzi® Sensational Wellness™, iniziativa firmata Jacuzzi® e dedicata a tutte le realtà che puntano sul benessere come opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti.

La tendenza sempre più frequente per il consumatore è quella di optare per strutture hospitality in base alla presenza o meno di un centro benessere. D’altra parte, poter offrire ai propri clienti l’esclusività e il beneficio di una vera vasca idromassaggio o di una spa Jacuzzi® rappresenta per hotel, resort e residenze esclusive un sicuro valore aggiunto. È per questo che molte strutture di prestigio in Italia e nel mondo hanno aderito al programma Jacuzzi® Sensational Wellness™ ricevendo numerosi vantaggi in termini di posizionamento, tra cui quello di entrare nell’offerta Smartbox® in partnership con Jacuzzi®, rivolta ad una clientela selezionata di fascia high-end.

Sono ben dieci – ed altre se ne stanno aggiungendo – i soggiorni in Italia selezionabili da tutti gli amanti del benessere fra le strutture Jacuzzi® Sensational Wellness™ presenti nell’offerta Smartbox® in partnership con Jacuzzi®. Si tratta di Magnificat Hotel & Resort, Villa di Sotto, Sofia Villas Boutique Relais, Alkamuri Posh Hotel & Spa, Cumeja Beach Club & Hotel, Agriturismo B&B Casale Torre San Magno, Il Nodo Hotel, Biancofiore Apartments, San Pietro Sopra le Acque Resort, Profumi di Primavera di Matera.

L’offerta di Hotel con esperienza Jacuzzi® – caratterizzata da un posizionamento di prezzo tra i 170 e i 330 euro, a seconda di struttura e periodi selezionati – sarà disponibile esclusivamente sul sito Smartbox grazie ad un link dedicato. Una volta individuata la struttura d’interesse sarà possibile scegliere tra due modalità: la classica versione cofanetto o il formato digitale e-box. Grazie alla prima modalità, è possibile richiedere l’opzione “Cofanetto regalo”, ricevendolo direttamente a casa con opzioni di spedizione flessibile in 24/72 ore; mentre il formato e-box permette di ottenere un voucher digitale tramite posta elettronica, che potrà essere immediatamente utilizzato.

Disponibili e accessibili da tutti i siti web Smartbox europei, le strutture italiane incluse nel programma si rivolgono a una clientela high-end B2C e B2B, che desidera regalare o regalarsi esperienze uniche in strutture premium, per vivere un autentico momento Jacuzzi® Sensational Wellness™.

“Il programma Jacuzzi® Sensational Wellness™ ha conferito a strutture e clienti finali l’opportunità di offrire e vivere momenti indimenticabili nell’ambito di una proposta hospitality d’eccellenza, ulteriormente valorizzata dalla qualità, dallo stile e dalle performance delle soluzioni benessere firmate Jacuzzi®”, ha dichiarato Costantino Marcellini, Commercial Director Jacuzzi Europe. “La partnership siglata con Smartbox® ci consentirà di promuovere l’offerta Sensational Wellness™a favore di una clientela più ampia e diversificata, favorendo al contempo l’adesione al programma da parte di altre strutture di prestigio”.

“Siamo felici di annunciare l’ampliamento dell’offerta Smartbox con il supporto di un partner d’eccellenza” – commenta Elizabeth Galloni, Country Partner Development Manager di Smartbox Italia – Dopo il lancio lo scorso giugno della gamma premium, questa nuova collaborazione rafforza ulteriormente il segmento wellness, confermando l’interesse di Smartbox nei confronti di partner di altissimo livello, con l’obiettivo di fornire al cliente finale esperienze di alta qualità e il miglior servizio possibile”.

Lanciato nel 2021, il programmaJacuzzi® Sensational Wellness™ è attivo nel supportare le strutture hospitality con soluzioni specifiche – prodotto, consulenza e assistenza – per ogni esigenza in ambito commerciale e professionale di Hotel, Spa e Resort. L’adesione al programma consente a tutti gli operatori hospitality di entrare in partnership con l’azienda, accedere a una gamma prodotto per ogni esigenza, fruire di consulenza e assistenza con la possibilità di studiare ex novo un’offerta completa di benessere a marchio Jacuzzi® sin dalla sua progettazione su carta.

È possibile esplorare Jacuzzi® Sensational Wellness™ visitando il sito https://www.jacuzzisensationalwellness.com/it/ ed iniziando a scoprire le opportunità del Programma di Partnership. La piattaforma consente di visualizzare oltre 100 strutture Partner dell’azienda ed altre ancora se ne aggiungeranno nei prossimi mesi.

Jacuzzi®:

Jacuzzi Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e Spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e Spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi EMEA è’ parte di Jacuzzi Brands LLC (USA). Basata a Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore Hospitality.

Smartbox Group:

Con più di 3,5 milioni di cofanetti venduti ogni anno in Italia e in Europa, il gruppo Smartbox è leader europeo del mercato delle esperienze regalo. Presente in 9 Paesi europei – Francia, Belgio, Spagna, Italia, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Portogallo e Svizzera – il Gruppo offre una vasta gamma di esperienze, negli universi Soggiorni, Sport&Svago, Benessere e Gourmet. Più di 32.000 partner (hotel, ristoranti, centri benessere e molti altri), di cui più di 7.000 in Italia, si affidano a Smartbox Group in tutta Europa.

CONTATTI:

UFFICIO STAMPA SMARTBOX ITALIA

Noesis

Elena Marchi Tel. +39 0283105148 – elena.marchi@noesis.net

Roberta Tirinato Tel. +39 329 318 6536 – roberta.tirinato@noesis.net

Laura Panaggio Tel. +39 345 727 6966 – laura.panaggio@noesis.net