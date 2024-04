Jacuzzi® protagonista alla Milano Design Week 2024

5 Aprile 2024

(Adnkronos) – Grazie a una presenza diffusa nei punti più strategici della manifestazione, l’azienda sarà protagonista con una proposta completa di soluzioni in ambito Spa, Bagno e Wellness. Diverse le novità, anche in anteprima assoluta.

Milano, 5 aprile 2024 – Con un patrimonio di oltre 700 brevetti, Jacuzzi® è il marchio di riferimento nei settori Spa, Swim Spa, Idromassaggio e benessere. Forte di questo posizionamento, l’azienda sarà presente al Salone del Mobile e al Fuorisalone 2024 in programma a Milano dal 15 al 21 aprile, in affiancamento ad alcuni dei suoi partner che esporranno sia in fiera che nei design district, in centro città. Una presenza diffusa nei luoghi più strategici della manifestazione, per presentare novità assolute in ambito Bagno, Spa e Wellness, rilanciare soluzioni innovative top seller nel settore e garantire massima prossimità a favore dei partner B2B e di tutta la clientela.

•All’interno del Salone del Mobile, Jacuzzi® sarà presente presso lo stand di Cordivari Design -Padiglione 10, Stand D23- presentando al pubblico in anteprima assoluta la versione in nero satinato di Chic, la vasca freestanding più compatta della gamma Lounge, perfetta per installazioni senza tempo, anche in ambienti di dimensioni contenute. I visitatori dello stand di Cordivari Design potranno inoltre scoprire caratteristiche e vantaggi di alcune referenze del sistema doccia XYZ+®, ovvero la colonna doccia con miscelatore termostatico, soffione a pioggia e cascata, in finitura bianca o nera, e il piatto doccia XYZ+®, esposto nella dimensione 120×70 cm.

•Sempre all’interno del Salone del Mobile, ospite dell’azienda iDOGI -Padiglione 10, Stand D19- Jacuzzi® esporrà al pubblico un’elegante installazione ad incasso di Nova, vasca idromassaggio dal design iconico -di forma circolare per installazioni a centro stanza o anche in versione angolare- che ispira a prima vista sensazioni di assoluto relax.

•In città, nel cuore del Fuorisalone, massima attenzione all’innovazione nel benessere presso W&B Milano– Jacuzzi® Wellness Specialist e storico rivenditore dell’azienda, che presenterà nel proprio Showroom di Via Galileo Galilei angolo Marco Polo la nuovissima Spa J-LXL®, la prima al mondo ad offrire idromassaggio, terapia a infrarossi e luce rossa per la rigenerazione cellulare e il trattamento dei dolori lombari.

Non soltanto prodotto, ma anche iniziative corporate. Giovedì 11 e mercoledì 17 il brand Jacuzzi® avrà massima visibilità durante la conferenza stampa e la successiva premiazione della quinta edizione di Foodies’ Challenge, il contest ideato da Nicola Sardano nel 2015 che pone a confronto squadre composte da chef, architetti e progettisti, protagonisti nei loro settori, invitati a realizzare il connubio tra sapori e stile. Entrambi gli appuntamenti di questa iniziativa, di cui Jacuzzi® è sponsor, si terranno presso il Park Hyatt in Via Tommaso Grossi, 1 – Milano.

A proposito di Jacuzzi®:

Jacuzzi Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi® EMEA è parte di Jacuzzi Brands LLC (USA). Basata a Valvasone Arzene e Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore Ospitalità.

Contatti stampa: alessio.masi@adnkronos.com – www.jacuzzi.com