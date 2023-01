Jacuzzi® valorizza il business delle strutture hospitality

Gennaio 13, 2023

(Adnkronos) – Lo conferma una ricerca interna condotta su 70 hotel tra quelli aderenti al Programma Jacuzzi® Sensational Wellness™: camere occupate per più tempo, clienti soddisfatti e maggiore valore percepito. A tutto vantaggio del fatturato.

Milano, 13 gennaio 2023 – La scelta di una o più soluzioni Jacuzzi® premia le strutture hospitality in termini di immagine, fatturato ed opportunità di sviluppo del business: lo conferma una ricerca interna condotta dall’azienda su un campione di 70 strutture tra le oltre 200 aderenti al programma Jacuzzi® Sensational Wellness™.

Relativamente al comportamento della clientela finale, il campione intervistato -composto da responsabili di struttura- concorda in modo deciso (media punti: 8/10) sul fatto che le camere dotate di vasca o spa Jacuzzi® vengano prenotate prima rispetto a camere convenzionali. Gli stessi intervistati riferiscono inoltre come le camere così equipaggiate vengano occupate per un periodo più lungo rispetto a stanze sguarnite di soluzioni Jacuzzi® (media punti: 7,5/10) e come i clienti appaiano (media punti: 8/10) sensibilmente più soddisfatti rispetto a coloro che hanno occupato altre stanze.

Sul versante del business, le soluzioni Jacuzzi® costituiscono un solido supporto a sostegno sia del fatturato che dello sviluppo di nuove opportunità. Dalla ricerca condotta dall’azienda emerge infatti come gli esercenti siano molto d’accordo (media punti: 8/10) sul fatto che le camere dotate di una vasca o spa Jacuzzi® consentano opportunità di cross-selling, ovvero la possibilità di proporre alla clientela servizi aggiuntivi collegati alla propria proposta di benessere. È dunque chiaro come chi si orienta verso una camera dotata di un prodotto benessere Jacuzzi® sia di base un utente molto più attento al relax e al wellness e che le strutture equipaggiate con queste soluzioni dispongano di uno strumento in più per soddisfare la propria clientela sulla base di preferenze espresse. Ma non è tutto: il panel conferma (media punti: 7/10) come un’offerta di benessere made in Jacuzzi® sia in grado di attirare nuove categorie di clienti -giovani sportivi e amanti di attività all’aria aperta in particolare- che altrimenti si rivolgerebbero altrove, e sostenere l’immagine stessa della struttura, consolidandone l’elevato posizionamento (media punti: 8,5/10), quando il progetto è coerente alle linee guida del brand Jacuzzi®.

Sempre in termini di business, i responsabili delle strutture intervistate hanno inoltre confermato come l’equipaggiamento Jacuzzi® sia efficace nel sostenere un price-positioning più elevato del 30%, con punte del 70%, segno inequivocabile di come la clientela attenta al benessere abbia una maggiore propensione di spesa e come in questo senso Jacuzzi® possa costituire un elemento polarizzante rispetto a determinate esigenze.

Lanciato nel 2021, il programmaJacuzzi® Sensational Wellness™ è attivo nel supportare le strutture hospitality con soluzioni specifiche -prodotto, consulenza e assistenza- per ogni esigenza in ambito commerciale e professionale di Hotel, Spa e Resort. L’adesione al programma consente a tutti gli operatori hospitality di entrare in partnership con l’azienda, accedere a una gamma prodotto per ogni esigenza, fruire di consulenza e assistenza con la possibilità di studiare ex novo un’offerta completa di benessere a marchio Jacuzzi® sin dalla sua progettazione su carta.

È possibile esplorare Jacuzzi® Sensational Wellness™ visitando il sito https://www.jacuzzisensationalwellness.com/it/ ed iniziando a scoprire le opportunità del Programma di Partnership. La piattaforma consente di visualizzare circa 100 strutture Partner dell’azienda ed altre ancora se ne aggiungeranno nei prossimi mesi.