JL Audio annuncia gli altoparlanti e i subwoofer “M6 Luxe” per il mercato europeo

Settembre 30, 2022

– Progettati per yacht moderni, gli altoparlanti e i subwoofer M6 Luxe offrono una vincente combinazione di prestazioni audio di alta qualità e aspetto di lusso.

MIRAMAR, Florida, 29 settembre 2022 /PRNewswire/ — JL Audio, produttore di sistemi audio marini ad alte prestazioni, ha annunciato l’uscita della linea M6 Luxe di altoparlanti e subwoofer marini ad altissime prestazioni per il mercato europeo. Gli altoparlanti M6 Luxe sono progettati appositamente per adattarsi all’estetica pulita degli yacht moderni e di altre opere artigianali di lusso.

“Alla sua uscita ufficiale nel 2019, la linea M6 di altoparlanti e subwoofer marini di alto livello di JL Audio ha riscosso un successo immediato nel settore nautico, e oggi questi altoparlanti possono essere pre-installati sulle imbarcazioni di decine di importanti costruttori”, ha dichiarato Silvio Pupino, Vice President, International Sales di JL Audio. “Luxe prende lo standard consolidato per le prestazioni, già fissato dalla sua linea M6 e lo innalza ulteriormente, offrendo ai clienti fruitori di yacht una combinazione ineguagliabile di stile e prestazioni audio.”

Come per tutti gli altoparlanti e i subwoofer marini M6 di JL Audio, le nuove versioni Luxe con griglia vengono prodotte con i processi di progettazione e produzione avanzati di JL Audio nello stabilimento di Miramar, in Florida. Inoltre, gli altoparlanti M6 Luxe sono progettati utilizzando materiali di qualità marina rigorosamente testati, con comprovata capacità di resistenza all’esposizione agli UV e all’acqua salata, superiore agli standard dei test internazionali ASTM.

Linea completa di altoparlanti e subwoofer M6 Luxe

Gli altoparlanti M6 Luxe saranno disponibili per altoparlanti M6 coassiali da 6,5 pollici (165 mm), 7,7 pollici (196 mm) e 8,8 pollici (224mm), nonché per i subwoofer M6 da 8 pollici (200 mm) e 10 pollici (250 mm). Tutti i modelli hanno un aspetto raffinato e si montano a filo, integrandosi nel design elegante degli yacht moderni di oggi.

Gli altoparlanti e i subwoofer M6 Luxe sono disponibili oggi presso i rivenditori autorizzati JL Audio.

Informazioni su JL Audio: Guidata dalla filosofia che un audio eccellente ha un valore reale, JL Audio sviluppa prodotti innovativi che migliorano l’esperienza audio in movimento, in casa e in studio. Impegnata a favore di un’ingegneria unica e di una produzione di qualità, JL Audio ha tre strutture ingegneristiche negli Stati Uniti e costruisce molti dei suoi prodotti per la casa, l’auto e gli altoparlanti marini presso lo stabilimento di Miramar, Florida, negli Stati Uniti, con componenti provenienti dalla rete di fornitura globale dell’azienda. Per ulteriori informazioni, visitare jlaudio.com o seguire l’azienda su Facebook o Twitter.

