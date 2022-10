JL Audio annuncia le unità MediaMaster® 105 and 105-HR Marine Source con sintonizzatore DAB+ per il mercato europeo

Settembre 30, 2022

– Due nuove unità sorgente top di gamma alzano il livello per un audio marino di qualità superiore.

DÜSSELDORF, Germania, 29 settembre 2022 /PRNewswire/ — JL Audio, produttore di sistemi audio marini ad alte prestazioni, ha annunciato il lancio di una nuovissima unità sorgente multimediale digitale MediaMaster® 105 e MediaMaster® 105-HR. I MM105 e MM105-HR dispongono ora di sintonizzatori radio digitali, sia per HD Radio® che per la DAB+, che li rendono ugualmente idonei in Nord America e in Europa. Le nuove unità sorgenti beneficiano anche del Bluetooth® 5.0 con la tecnologia aptX™ di Qualcomm, per riprodurre la musica trasmessa in streaming dagli smartphone con la massima qualità possibile.

“I MM105 e MM105-HR sono progettati appositamente per integrare i nostri amplificatori e altoparlanti premium con la migliore esperienza audio marina. Con i nuovi MM105 e MM105-HR, ora disponiamo di unità sorgenti con capacità radio globali e le migliori prestazioni audio, in due pacchetti progettati per l’integrazione con i moderni sistemi nautici.” ha dichiarato Silvio Pupino, Vice President, International Sales di JL Audio.

MM105 è un’unità sorgente di alta qualità con funzionalità complete che vanta un telaio elegante e resistente alle intemperie (classe IP67) e un display a colori ultra luminoso con una visibilità eccezionale anche in condizioni di sole brillante, con modalità di visualizzazione diurna/notturna selezionabile. Per la massima versatilità, il MM105 è anche certificato NMEA 2000® e compatibile con i display multifunzione (MFD) integrati di Garmin, Lowrance, Raymarine o Simrad.

Le unità di sorgente MediaMaster® 105 e 105-HR enfatizzano le prestazioni audio, rinunciando agli amplificatori di bordo a favore di un’architettura di uscita preamplificata di qualità audiofila, ideale per l’uso con gli amplificatori marini JL Audio. Quattro zone audio configurabili e nominabili, ciascuna delle quali offre opzioni indipendenti di controllo del tono e del livello, rendono i MM105 e MM105-HR ideali per imbarcazioni di grandi dimensioni con molteplici aree di intrattenimento, come il ponte a poppa, il ponte solarium e il salone o la cabina. Tre modalità di controllo di livello – Relativo, Assoluto, Fisso o Disattivato – e opzioni personalizzabili consentono di regolare facilmente i livelli di volume di ciascuna zona audio durante la navigazione. La progettazione del circuito audio zero-clipping di JL Audio consente un controllo dei toni autolimitante per mantenere l’audio chiaro e privo di distorsioni ad alti livelli di ascolto.

MediaMaster®105-HR Hideaway RadioThe MediaMaster® MM105-HR è un’unità senza testa che opera dietro le quinte come ricevitore nascosto e include le stesse funzioni dell’MM105, senza il display LCD e i controlli a tastiera e a rotazione. Il MM105-HR è progettato per essere controllato attraverso la NMEA 2000 dell’ imbarcazione direttamente dagli MFD compatibili, oppure con il telecomando di rete opzionale JL Audio MMR-40 NMEA-2000®, Network Remote Controller, dotato di un display LCD a colori.

Caratteristiche dei MM105 e MM105-HR

Prezzo di vendita consigliato: MM105 €679,99 e MM105 HR €449,99 (IVA non inclusa)

MediaMaster® MM105 e MM105-HR di JL Audio sono disponibili oggi.

Informazioni su JL Audio:

Guidata dalla filosofia che un audio eccellente ha un valore reale, JL Audio sviluppa prodotti innovativi che migliorano l’esperienza audio in movimento, in casa e in studio. Impegnata a favore di un’ingegneria unica e di una produzione di qualità, JL Audio gestisce tre strutture ingegneristiche statunitensi e costruisce molti dei suoi prodotti per la casa, l’auto e gli altoparlanti marini presso lo stabilimento dell’azienda di Miramar, Florida, negli Stati Uniti, con componenti provenienti dalla rete di fornitura globale dell’azienda. Per ulteriori informazioni, visitare jlaudio.com o seguire l’azienda suFacebook oTwitter.

