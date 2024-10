JMGO lancia PicoFlix: un proiettore alimentato a batteria veramente portatile con sistema FlexiSmart Intelligent

9 Ottobre 2024

PicoFlix comprende Google TV integrata, FlexiSmart Intelligent con iconico design a giunto cardanico e offre 4,5 ore di riproduzione senza fili per la massima portabilità

SHENZHEN, Cina, 9 ottobre 2024 /PRNewswire/ — JMGO, azienda all’avanguardia nella tecnologia dei proiettori intelligenti, annuncia con orgoglio il lancio di PicoFlix, l’ultimo proiettore portatile alimentato a batteria, che rappresenta un’importante pietra miliare per JMGO nel settore dei proiettori portatili.

Vera portabilità: Dimensioni compatte, design iconico a giunto cardanico e utilizzo prolungato senza cavi

PicoFlix è dotato di un corpo in lega di alluminio resistente con finitura nera profonda, pesa solo 1,3 kg e misura 24 cm di lunghezza e 8 cm di diametro, garantendo resistenza senza sacrificare la portabilità.

Il proiettore incorpora l’iconico design a giunto cardanico di JMGO, offrendo un intervallo di regolazione di 127 gradi. Gli utenti possono proiettare su qualsiasi superficie (parete, soffitto o angolazioni non standard) con una semplice rotazione della manopola, mentre la correzione dell’immagine in tempo reale garantisce un’esperienza visiva fluida.

Grazie al supporto di tre modalità di alimentazione (Eco, Standard e Aumentata), PicoFlix garantisce fino a 4,5 ore di riproduzione ininterrotta, consentendo agli utenti di guardare due film senza ricaricare. L’interfaccia Type-C consente una ricarica rapida da 65 W per la massima praticità.

FlexiSmart Intelligent: Il punto di svolta per una proiezione senza sforzo

PicoFlix è dotato di un sistema intelligente all’avanguardia con correzione automatica istantanea della distorsione trapezoidale, che utilizza algoritmi avanzati per regolare l’immagine in millisecondi. Ciò garantisce un riallineamento automatico per una visualizzazione ottimale, consentendo una configurazione fluida senza regolazioni manuali.

Tra le funzionalità aggiuntive figurano la funzione Auto Screen Fitting, che allinea perfettamente l’immagine allo schermo, e la funzione Smart Eye Protection, che riduce la luminosità quando persone o animali domestici si avvicinano alla fonte di luce, migliorando così la sicurezza e la protezione degli occhi.

Immagini di alta qualità con Google TV con licenza

PicoFlix è dotato di una sorgente luminosa LED di alta qualità con 450 lumen ANSI e risoluzione FHD 1080P, con proiezione fino a 150 pollici. Trasforma qualsiasi spazio in un’esperienza visiva coinvolgente, che si tratti di una parete del soggiorno, del soffitto della camera da letto o durante le attività all’aperto.

Grazie all’opzione Google TV integrata, PicoFlix offre accesso a oltre 10.000 app, tra cui Netflix. I collegamenti remoti forniscono un accesso immediato e diretto a Netflix, YouTube e Prime Video, trasformandolo in un hub di intrattenimento completo e centralizzato.

Disponibilità e prezzi

I nuovi PicoFlix sono ora disponibili su Amazon e sui siti web globali negli Stati Uniti e in Europa (Germania, Francia, Italia e Spagna). Il prezzo è di 599 USD e 599 Euro.

Informazioni su JMGO

Dal 2011, JMGO si impegna a offrire esperienze immersive su grande schermo. Il suo obiettivo è creare un ecosistema completo di intrattenimento domestico di prim’ordine, che comprenda hardware, contenuti e software per un mercato globale.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2519288/JMGO.jpg

