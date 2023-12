Justmary, il “Glovo della Cannabis Light”, Celebra una Crescita Record e Pianifica l’Espansione nel Regno Unito

Dicembre 20, 2023

(Adnkronos) – Dopo una Crescita del 200% in Italia e un Ritorno in Utile, Justmary si Prepara a Portare il Suo Innovativo Servizio di Delivery nel Regno Unito nel 2024

Milano, 20/12/2023 – Justmary, il rivoluzionario servizio di delivery di cannabis e popper, ha oggi annunciato un’espansione senza precedenti nel mercato italiano, segnando un record di consegne e una crescita impressionante del 200% rispetto all’anno precedente.

Superando una significativa perdita di oltre 1 milione nel 2021, l’azienda ora prevede di chiudere il 2023 con un utile operativo, segnando una crescita del 110%.

Questi risultati straordinari sono il frutto di una strategia aziendale mirata e di un impegno costante verso l’innovazione e la qualità. “Siamo fieri del cammino che abbiamo percorso e dei risultati che abbiamo ottenuto,” afferma Matteo Fondatore di Justmary. “Il nostro impegno verso la sicurezza, la legalità e la soddisfazione del cliente è al centro di tutto ciò che facciamo. Questi risultati dimostrano che stiamo soddisfacendo e superando le aspettative del mercato.”

Analizzando il sito web di Justmary, si nota come l’azienda enfatizzi la sua dedizione alla qualità dei prodotti e alla soddisfazione del cliente. Con una vasta gamma di prodotti di cannabis light e popper legale, Justmary offre opzioni per diversi gusti e preferenze, assicurando che ogni cliente trovi il prodotto giusto per le proprie esigenze. La facilità di navigazione del sito e l’esperienza utente ottimizzata testimoniano l’impegno dell’azienda nel fornire un servizio clienti eccellente.

Oltre alla sua impressionante espansione in Italia, Justmary.com si sta preparando a lanciare il suo innovativo servizio di consegna nel Regno Unito nel 2024. Questa mossa strategica apre l’azienda a nuove opportunità di mercato e segna un importante passo avanti nella sua strategia di crescita internazionale. “Entrare nel mercato britannico rappresenta una sfida entusiasmante e una grande opportunità,” continua Matteo. “Siamo pronti ad adattare il nostro modello di business per soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti nel Regno Unito, mantenendo sempre i nostri elevati standard di qualità e sicurezza.”

Justmary non solo si concentra sulla crescita e sull’espansione, ma si impegna anche in iniziative di responsabilità sociale. Come parte del suo impegno etico, l’azienda supporta attivamente campagne di sensibilizzazione sulla cannabis legale, promuovendo l’uso responsabile e informando il pubblico sui benefici della cannabis legale.

Nell’ambito della sua visione aziendale, Justmary non solo si impegna a fornire prodotti e servizi di alta qualità, ma pone anche una grande enfasi sul rispetto per l’ambiente e la sostenibilità. Consapevole dell’impatto che le attività aziendali possono avere sul pianeta, Justmary ha adottato una serie di iniziative per ridurre la sua impronta di carbonio e promuovere pratiche di business ecologicamente responsabili.

“Per noi di Justmary, la sostenibilità non è solo una parola alla moda, ma un principio fondamentale che guida ogni nostra decisione,” spiega Matteo. “Siamo fermamente impegnati a ridurre il nostro impatto ambientale attraverso pratiche innovative e sostenibili in ogni fase del nostro processo operativo.”

La Società ha investito in soluzioni per la compensazione della CO2. Questo include la collaborazione con progetti di riforestazione e rimboschimento, che non solo contribuiscono a compensare le emissioni di carbonio generate dalle sue attività di consegna, ma aiutano anche a preservare la biodiversità e a promuovere ecosistemi più sani.

Inoltre, l’azienda si impegna ad utilizzare imballaggi eco-compatibili per tutte le sue consegne, riducendo così il consumo di plastica e altri materiali non biodegradabili.

Il rispetto per l’ambiente è un valore che Justmary intende portare anche nel suo futuro espansione nel Regno Unito, dove si prevede di implementare strategie simili per garantire che la crescita aziendale avvenga in modo responsabile e sostenibile.

“L’impegno verso la sostenibilità è un viaggio continuo,” conclude Matteo. “In Justmary, siamo determinati a essere leader non solo nel mercato della cannabis light e dei Popper nel mondo LGBT, ma anche nell’essere un esempio positivo di responsabilità ambientale nel settore del delivery.”

Con la sua combinazione di innovazione, qualità dei prodotti e eccellente servizio clienti, Justmary è ben posizionata per continuare la sua traiettoria di crescita sia in Italia che a livello internazionale.

Per ulteriori dettagli

Sito web: https://www.justmary.com

Justmary é un marchio di Imanager srl

P.iva 10275570967

info@justmary.fun